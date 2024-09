Medio Ambiente interviene en un bosque seco de Pedernales y retiene carbón vegetal

Santo Domingo, .- El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó una intervención en un bosque seco del municipio de Oviedo, en la provincia de Pedernales, una operación llevada a cabo tras detectarse la violación del permiso ambiental otorgado para la construcción del aeropuerto internacional en la región y en la que se retuvieron unos 800 sacos de carbón vegetal.

En un comunicado emitido este viernes, Medio Ambiente explica que, tras una denuncia del Grupo Jaragua, se efectuó una inspección que permitió comprobar la tala y quema ilegal de árboles en el paraje Nueva Rosa, fuera del área delimitada para el aeropuerto.

Se evidenció la existencia de cortes de árboles fuera de los límites de la zona a la que se había autorizado para ello a la Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos Luceros de la Montaña, Inc.

Además, en la operación -coordinada por la Dirección de Gestión y Control de Riesgo y con el apoyo del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y el Ejército de la República Dominicana- se retuvieron unos 800 sacos de carbón vegetal y se removieron unos 25 hornos que fueron construidos con materiales no autorizados.

Según la Dirección de Fiscalización, la producción de carbón mediante hornos artesanales representa una grave amenaza ambiental, sobre todo para ecosistemas vulnerables como los bosques secos, debido a su baja capacidad de regeneración como consecuencia de las escasas precipitaciones y los suelos áridos.

En el operativo, llevado a cabo con el objetivo de «detener delitos que afectan ecosistemas de alta fragilidad», también se identificó un asentamiento humano ilegal sin los permisos ambientales correspondientes, añade la nota.

El ministerio, que asegura que seguirá monitoreando la situación y tomando medidas para mitigar el impacto ambiental y prevenir eventuales actividades ilegales, recuerda que «la tala indiscriminada no solo reduce la cobertura forestal y altera el ecosistema, sino que también contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, exacerbando el cambio climático y afectando a las comunidades locales».

