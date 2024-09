Pedro Farias-Nardi Revela la Devoción Oculta de Cuba en la XI Photoimagen

En el marco de la XI edición de Photoimagen, el fotógrafo dominicano Pedro Farias-Nardi presentó su conmovedora exposición «Fe y Devoción» en el Instituto Cultural DomÍnico Americano de Santo Domingo. La muestra se inauguró el 4 de septiembre de 2024 y reunió a entusiastas del arte y la fotografía de toda la región.

Pedro Farias-Nardi, nacido en Santo Domingo, República Dominicana, se ha destacado por su habilidad para documentar la vida de personas social y económicamente marginadas. En «Fe y Devoción», Farias-Nardi se adentró en la devoción religiosa de Cuba, documentando las festividades de San Lázaro que se celebran anualmente del 16 al 17 de diciembre. Este trabajo, resultado de cuatro años de investigación y múltiples viajes, reveló un fascinante sincretismo religioso que conecta la veneración de Babalú Ayé, una deidad Yoruba, con San Lázaro, destacando una poderosa expresión de fe y resistencia.

Las imágenes de Farias-Nardi ofrecen una mirada íntima a la devoción de los cubanos y la lucha personal de cada devoto contra sus adversidades, simbolizando una resistencia inquebrantable. La exposición «Fe y Devoción» cautivó a los asistentes al presentar una reflexión profunda sobre los desafíos y la resiliencia de las comunidades retratadas. A través de sus fotografías, Farias-Nardi proporcionó una crítica conmovedora de la fe y la resistencia.

Durante la inauguración Farias-Nardi comentó «Con esta exposición, reafirmo mi convicción de que la imagen impresa debe ser accesible para todos. He trabajado con papel de algodón de la más alta calidad, buscando capturar un rango tonal amplio que permita al espectador sumergirse en cada detalle. A través de los montajes, he querido reflejar no solo el proceso de selección de las imágenes, sino también la evolución temporal de este proyecto. Rompí con la concepción tradicional de la imagen única enmarcada para crear una experiencia más inmersiva, donde cada fotografía dialoga y se entrelaza con las demás, invitando a un recorrido más profundo y envolvente.»

La exposición forma parte de la XI edición de Photoimagen, un evento cultural que celebra la fotografía en todas sus expresiones y que ha sido un referente en la región. Los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de una experiencia visual única, explorando las profundidades de la fe y la devoción humana a través del ojo crítico de Farias-Nardi.

Photoimagen, que celebra este año su XI edición, se ha consolidado como el festival de fotografía más importante de la región, proporcionando una plataforma única para que fotógrafos emergentes y consagrados presenten sus trabajos. A lo largo de los años, Photoimagen ha jugado un papel crucial en la promoción del arte visual en el Caribe y América Latina, fomentando el intercambio cultural y el diálogo sobre temas contemporáneos a través de la fotografía. La inclusión de la exposición «Fe y Devoción» de Pedro Farias-Nardi en esta edición refuerza el compromiso del festival de ofrecer una programación diversa y profunda que explore diferentes perspectivas culturales, sociales y humanas. Con eventos como este, Photoimagen sigue destacándose no solo como un espacio de exhibición, sino también como un catalizador para la reflexión y la conexión entre artistas y audiencias.