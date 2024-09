Rodrigo Sorogoyen: «‘Los años nuevos’ es el antigénero, hemos intentado hacer la vida»

Venecia (Italia), (EFE).- En una edición de la Mostra de Venecia en que las series han tenido un gran protagonismo, con trabajos de directores como Alfonso Cuarón o Thomas Vinterberg, Rodrigo Sorogoyen ha emocionado y convencido con ‘Los años nuevos’, una serie sobre la pareja y el paso del tiempo.

«‘Los años nuevos’ es el antigénero, hemos intentado hacer la vida», dijo a EFE el director y guionista español, que en los últimos años ha logrado un gran éxito y reconocimiento con el thriller, con películas como ‘El reino’ o ‘As bestas’, que suman cinco premios Goya o la serie ‘Antidisturbios’.

Protagonizada por Iria del Río y Francesco Carril, cada uno de los diez episodios de ‘Los años nuevos’ tiene lugar en el mismo momento del año, entre Nochevieja y Año Nuevo, a lo largo de una década en la que los personajes pasan de los 30 a los 40 años.

En Venecia se ha dividido en dos partes y hoy se proyecta la segunda, un formato en el que también se podrá ver en cines en España, en el último trimestre del año, además de en la plataforma Movistar+.

PREGUNTA.- ¿Ha cambiado su manera de ver la pareja haciendo esta serie?

RESPUESTA.- Supongo que sí, aunque creo que los aprendizajes me llegan con el tiempo, aún no me ha dado tiempo a reflexionar. Lo que sí tuvimos claro desde el inicio es que íbamos a contar la historia de una pareja, pero teníamos que mostrar que había muchas otras (…) queríamos mostrar todas las formas posibles de amor y de desamor.

P.- La serie muestra cómo cambia esa pareja a lo largo de una década pero también su mundo alrededor.

R.- Terminamos hablando sobre la vida, que parece algo sencillo, pero es complejísimo y a la vez enorme. Con tal de que salgan a veces destellos de esa vida, pues eso es bonito. Tampoco queríamos hacer un fresco de la historia sociopolítica de este país, pero de repente, claro, ¿cómo no va a salir la pandemia?

P.- ¿Hay alguno de los dos protagonistas en los que se ha visto más reflejado?

R.- Creo que soy una mezcla, la verdad. Ella es una persona que no tiene las cosas nada claras y yo eso sí lo tengo, pero en la manera de estar en el mundo, en el carácter, creo que me parezco a ella. Por otro lado, él cuenta una cosa de sus padres que me ha pasado a mi (…), que sus padres se separaron y no se lo contaron hasta años después. A él eso le hace ser muy desconfiado y yo tengo algo desconfiado a veces.

P.- El guion lo firma junto a Sara Cano y Paula Fabra, con quien colabora por primera vez, ¿cómo ha sido la dinámica de trabajo?

R.- La idea de la serie nace de mi y los grandes trazos. A cada inicio del capítulo nos juntábamos. Ellas eran las que escribían, me lo presentaban y yo servía de frontón, discutíamos, a veces me convencían y otras las convencía yo a ellas. Son buenísimas, ha sido el mejor casting de guión que he podido hacer.

P.- ¿Cómo se consigue esa naturalidad?

R.- Creo que cada vez nos hacen menos falta los referentes, es verdad que si haces un thriller hay algo que te lleva rápido a los thriller, pero esto es el antigénero, en ‘Los años nuevos’ hemos intentado hacer la vida. Es algo que vas construyendo (…) y finalmente es un descontrol, tú no controlas y eso es muy bonito, porque lo que termina hablando y dirigiendo no eres tú, ni ellas como guionistas, sino la propia historia.

P.- ¿Hasta qué punto ha sido Richard Linklater un referente?

R.- Hace mucho tiempo que dejamos de nombrar al dios Linklater, pero al principio sí, yo quería hacer un ‘Antes del atardecer’, luego la cosa va dirigiéndose hacia algo nuestro, pero obviamente es un referente clarísimo, desde que vi esas películas he querido hacerlas.

P.- ¿Deben los festivales adaptarse y admitir series en competición?

R.- No seré yo quien diga lo que tienen que hacer los festivales, pero cuantas más series metas en un festival, menos cine metes, y los festivales son un gran baluarte que hay que cuidar, porque muchas películas, lamentablemente solo se pueden ver ahí. Lo bonito sería que las series se estrenaran en salas, las que tengan potencial para ello.

P.- ¿Sus proyectos futuros siguen por este camino?

R.- Tengo muchísimos proyectos, me encantaría hacerlos todos, me encantaría vivir doscientos años o tener tres clones para poder hacerlos todos. Sé que no es posible y algunos irán cayendo por el camino, pero es verdad que estoy intentando explorar más esta vía, que me encanta y que cuando empecé a querer hacer cine, eran estas las historias que me salían.

Magdalena Tsanis