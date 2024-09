La junta militar de Birmania realizará un censo previo a la celebración de las elecciones

Bangkok (EFE).- La junta militar de Birmania anunció la realización de un censo poblacional, un paso previo a la celebración de elecciones previstas para 2025 tras ser retrasadas en varias ocasiones desde golpe de Estado de 2021, recoge este lunes la prensa oficialista.

Los datos para el censo serán recopilados entre el 1 y el 15 de octubre, precisó el general Min Aung Hlaing, autoproclamado primer ministro tras la sublevación castrense, informa el diario The New Global Light of Myanmar, controlado por los militares.

«El censo se puede utilizar para compilar listas de votantes correctas y precisas, que es una necesidad básica para celebrar con éxito una elección general democrática multipartidista libre y justa», remarcó anoche Min Aung Hlaing en un discurso televisado.

El Ejército justificó el golpe por un presunto fraude durante las elecciones generales de noviembre de 2020, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de la depuesta líder Aung San Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.

La Liga Nacional para la Democracia (LND), la formación encabezada por Suu Kyi, es uno de los partidos disueltos tras la asonada al no completar los registros ordenados por los militares.

Decenas de miembros de la LND, incluida Suu Kyi, fueron arrestados tras el golpe de Estado.

Desde la toma de poder, el régimen castrense ha prometido celebrar comicios, pero la propuesta ha sido retrasada en varias ocasiones por los numerosos conflictos armados en el país entre militares y rebeldes antijunta.

Organizaciones garantes de los derechos humanos han denunciado que los comicios organizados por los militares serán una farsa y adelantan que es improbable que el resultado sea reconocido por la comunidad internacional.

El anuncio llega tras la visita en agosto del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, quien prometió ayuda tecnológica para el proceso de elaboración del censo que lleve a una «elección inclusiva».

En el último año, además, la junta militar birmana se ha visto obligada a ceder el control en varias partes del país a raíz del impulso de la ofensiva de varias guerrillas étnicas.