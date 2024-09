El Punto Ska se va de gira por Colombia con su #ContratempoTour

El Punto Ska, una destacada agrupación colombiana de ska, se prepara para su gira nacional denominada #ContratempoTour, que visitará las ciudades de Ibagué, Cali, Medellín y Bogotá. Este tour se enmarca en el contexto de su reciente ganancia de la Beca de Circulación Giras Nacionales 2024 del Instituto Distrital de las Artes – Idartes, que apoya su viaje por varias ciudades del país durante el segundo semestre del año.

Actualmente, la banda está grabando y finalizando el videoclip de su nuevo single “Contratempo”, que da nombre al tour. Esta canción enérgica combina ska y punk, reflejando el amor visceral de la banda por el ska. El lanzamiento de este single y su videoclip está programado para coincidir con la gira.

El tour inicia el 31 de agosto en el Festival A buen Ritmo Vol 4 en Mi Cabaña Campestre en Ibagué, donde compartirán escenario con destacados representantes nacionales del género. La boletería tiene un costo de $45.000, que incluye acceso a piscina dentro del condominio. Para más información, se puede contactar a los números 3102105237 y 3103040631.

La siguiente parada será en Cali, donde participarán como banda invitada nacional en el Festival Unirock Alternativo – FIURA 2024, que se celebrará el 26 y 27 de septiembre en la Universidad del Valle. La entrada al festival tiene un costo simbólico de $10.000 por día. Para más detalles, se puede escribir o llamar al 3193392986.

El Punto Ska está en proceso de confirmar su participación en un gran festival en Medellín, el cual será anunciado próximamente en sus redes sociales. Además, la banda planea realizar su ya reconocido festival #SkaParaTodosFest a fin de año, continuando con su papel como productores de eventos musicales. La fecha, el lugar y los artistas que participarán en esta nueva edición serán anunciados pronto.

Su más reciente sencillo, “Nómada”, aborda la problemática de los abusos y la indiferencia de malos jefes en el entorno laboral colombiano. Este tema está incluido en el disco “Ska Para Todos”, que explora el early reggae, un género poco conocido en Bogotá y Colombia. La canción es una llamada a quienes se sienten identificados a enfrentar y superar esos abusos.

El Punto Ska es una agrupación fundada en 2014 en Bogotá, que fusiona los géneros jamaicanos ska, rocksteady y reggae con el rock y otros sonidos antillanos. Con 8 músicos y un equipo de 3 personas que apoyan la banda, su propuesta busca llevar el ska a más corazones y mantener un mensaje de unidad, camaradería, y crítica social. La banda se inspira en Los Calzones, Panteón Rococó, Manu Chao, Goldfinger, Mighty Mighty Bosstones, The Pioneers, The Upsetters, The Upsessions, The Aggrolites, y Los Barrelshots, entre otros.

