Demandan al Tribunal de Tierras por fallo en caso de vivienda en Barahona

BARAHONA: Rafael Urbáez, propietario de una vivienda en el sector Pueblo Nuevo, ha solicitado al Tribunal de Tierras de Barahona que emita una sentencia en su litigio con el abogado Danilo Ferreras Alcántara, ex esposo de una de sus hijas. Acompañado por sus hijos, incluido Ytalo Fioruchi Urbáez, Rafael Urbáez denunció que la resolución del caso ha sido demorada desde marzo de este año.

La propiedad en disputa fue donada a Urbáez por la Iglesia Católica a través de la Fundación de Apoyo al Suroeste (Fundasur), una organización para la cual él trabajó durante muchos años. Urbáez explicó que, tras el paso del huracán David en 1979, Fundasur le construyó la vivienda en Pueblo Nuevo, donde crió a parte de sus hijos. Debido a razones laborales, tuvo que mudarse a Santo Domingo, dejando la casa bajo el cuidado de su hija y su yerno, Ferreras Alcántara. Tras la muerte de su hija, Ferreras Alcántara se ha negado a devolver la propiedad.

Urbáez manifestó que Ferreras Alcántara ha traicionado la confianza que le brindaron como miembro de la familia y está utilizando todos los recursos disponibles para quedarse con la casa, que considera injustamente apropiada. Añadió que en el Tribunal de Tierras se han presentado todas las pruebas necesarias, incluyendo el testimonio de la Iglesia Católica en su favor, y solicitó que se falle a su favor.

Ytalo Fioruchi Urbáez calificó la situación como un abuso de confianza, destacando la actitud inesperada de su yerno al intentar apropiarse de la propiedad. Expresó su frustración por la demora de cinco meses en la emisión de la sentencia, y cuestionó el comportamiento de Ferreras Alcántara, diciendo: «Nunca había visto a un yerno intentando quitarle la casa a su padrastro. No queremos que se atropellen nuestros derechos; esta casa es nuestra y no permitiremos que alguien que no le pertenece se quede con ella.»

Ytalo hizo un llamado a las autoridades judiciales para que actúen con justicia y equidad, conforme a lo que establece la ley.