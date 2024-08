Salah deja en el aire su futuro: «No pienso más allá de este año»

Mohamed Salah, futbolista del Liverpool, ha dejado incierto su futuro más allá de la temporada actual, cuando finalizará su contrato con el club de Anfield. A sus 32 años, Salah amplió su contrato por tres años en 2022, pero ha decidido no centrarse en posibles negociaciones de renovación en este momento. En declaraciones a Sky Sports, el delantero egipcio manifestó: «Antes de que comenzara la temporada estaba como ‘me queda un año, disfrutemos y no pensemos en el contrato'». Salah subrayó que prefiere enfocarse en disfrutar su último año de contrato y no preocuparse por el futuro: «Lo más importante es ir día a día y estar agradecido por estar aquí».

El Liverpool rechazó una oferta de 150 millones de libras del Al-Ittihad el año pasado, y Salah ha sido considerado una pieza clave en los esfuerzos de Arabia Saudí por posicionarse como un referente en el fútbol mundial. A pesar de la oferta sustancial, Salah decidió quedarse y es actualmente el jugador mejor pagado del Liverpool, con un salario cercano a las 350.000 libras semanales.

Salah ha comenzado la temporada en excelente forma, marcando un gol y dando una asistencia en los dos primeros partidos contra Ipswich Town y Brentford. Con el nuevo entrenador Arne Slot en el banquillo, en sustitución de Jürgen Klopp, Salah continúa demostrando su valor en el equipo.

En el mercado de fichajes veraniego, el Liverpool ha buscado reforzar su plantilla y ha contratado a Federico Chiesa del Juventus de Turín por aproximadamente 15 millones de libras. Chiesa, que juega en la banda derecha como Salah, podría proporcionar competencia y apoyo al egipcio en la temporada que empieza.