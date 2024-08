Trasladan al hospital el cadáver del español fallecido en Nepal para identificarlo

Katmandú (EFE).- Las autoridades de Nepal confirmaron este miércoles que el cadáver del turista español recuperado el día anterior se encuentra en el Hospital Regional Occidental de Pokhara, en el centro del país, a la espera de ser identificado. La búsqueda de la turista española que viajaba con él continúa sin resultados.

Rabindra Regmi, portavoz de la Policía de Nepal en la provincia de Gandaki, cuya capital es Pokhara, informó a EFE que “el cadáver se encuentra en el hospital” y agregó que “estamos esperando que un familiar venga a Nepal, identifique el cuerpo y comience el proceso de repatriación”.

El cuerpo del excursionista español fue encontrado en una zona de difícil acceso a lo largo del río Bhurungdi. Las autoridades están realizando búsquedas para localizar a la mujer que viajaba con él. Según informes, ambos podrían haber sufrido un accidente mientras se tomaban una foto cerca de una cascada, ya que se hallaron sus efectos personales en la zona.

La búsqueda de la mujer desaparecida, quien no ha sido vista desde el domingo, se reanudó este miércoles con la ayuda de buzos. A pesar de los esfuerzos, la Policía no ha encontrado rastros de ella. Regmi señaló: “La Policía no ha podido encontrar a la mujer desaparecida. Continuaremos con la operación el jueves”.

La operación de búsqueda comenzó el lunes tras el reporte de la desaparición. Los dos turistas españoles se encontraban haciendo senderismo en el Circuito Annapurna, una de las principales rutas de senderismo en Nepal, conocida por sus profundos desfiladeros y altos pasos de montaña. Esta ruta es particularmente peligrosa durante la temporada de monzón que afecta la región entre junio y septiembre debido a las intensas lluvias.