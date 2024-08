Dolly Parton honra a su padre promoviendo la lectura infantil globalmente

Washington (EFE). La cantante Dolly Parton reflexionó sobre su compromiso con la alfabetización durante un acto en Kansas City, destacando que su motivación para fomentar la lectura a través de su fundación The Imagination Library se originó en la dificultad de su padre para aprender a leer.

Parton, de 78 años, compartió ante la audiencia en el Folly Theater que su padre, Robert Lee Parton, nunca tuvo la oportunidad de ir a la escuela debido a las duras condiciones económicas que obligaron a muchas personas en las montañas a trabajar en el campo para sustentar a sus familias. A pesar de ser «una persona muy inteligente», su padre se sentía avergonzado por no saber leer.

En su discurso, la artista interpretó algunos de sus éxitos, como «Try» y «Coat of Many Colors», mientras recordaba a su padre y el impacto que su falta de educación tuvo en su vida. Parton, quien es la cuarta de los doce hijos de una familia pobre de Tennessee, ha dedicado su vida a promover la lectura entre los jóvenes a través de The Imagination Library, un programa que lanzó en 1995.

En Kentucky, la cantante destacó que su programa permite que «todos los niños desde el nacimiento hasta los 5 años en todo el estado» reciban un libro mensual. La fundación ahora opera en 21 estados de EE.UU., así como en Canadá, Australia e Irlanda. Durante su visita, Parton se dirigió al público, incluido el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, expresando su satisfacción de saber que el programa inspira a los niños a amar la lectura, lo que considera una misión de vida.

En su sitio web, Dolly Parton escribió en una «carta» que antes de fallecer en el año 2000, su padre le dijo que The Imagination Library era probablemente el logro más importante de su vida. Parton comentó que su padre, aunque era muy inteligente, probablemente no alcanzó todos sus sueños debido a su incapacidad para leer. La fundadora añadió: «Inspirar a los niños para que adoren la lectura se convirtió en mi misión».

Parton concluyó su discurso subrayando que, aunque inicialmente su esperanza era motivar a los niños de su país natal, ahora el programa global llega a más de 1 millón de niños, regalando un libro al mes y logrando un impacto significativo en la alfabetización a nivel mundial.