Arondir, de ‘The Rings of Power’, sobre personajes racializados: «Era justo y necesario»

Madrid (EFE) — Ismael Cruz, conocido por su papel como el ‘elfo silvano’ Arondir en la segunda temporada de la serie The Lord of the Rings: The Rings of Power, considera que la inclusión de personajes racializados en las historias de Tolkien es tanto «justa como necesaria». Cruz, quien es puertorriqueño y mestizo, afirmó que «Tolkien escribió la Tierra Media para reflejar el entorno de la sociedad, y la sociedad cambia», sugiriendo que la diversidad es inherente a la historia. Añadió que Tolkien estaría «orgulloso» de la diversidad en la serie.

La directora Sanna Hamri también destacó la importancia del feminismo en la obra de Tolkien y en la serie. «Es crucial que las mujeres tengan un papel significativo tanto en la vida real como en la pantalla», comentó Hamri, quien valora la energía femenina en la serie y la inclusión de personajes como Galadriel y Arondir.

La segunda temporada de la serie se estrena en Prime Video el próximo jueves, comenzando con los tres primeros episodios y con uno nuevo disponible cada semana hasta el 3 de octubre, cuando se emitirá el octavo y último episodio. La trama retomará la historia desde el final de la primera temporada, con el regreso de Sauron, quien ha sido expulsado por Galadriel y se encuentra sin ejército ni aliados. La serie, ambientada miles de años antes de The Hobbit y The Lord of the Rings, explora una era de grandes poderes y caídas de reinos, con la paz en la Tierra Media amenazada por el resurgimiento del mal.

Patrick McKay, co-creador de la serie junto a P.D. Payne, reconoce que el ritmo lento de la primera temporada fue criticado por algunos seguidores, pero asegura que «les han escuchado» y que la segunda temporada promete ser más dinámica. McKay espera que la serie, que fue vista por más de cien millones de personas en todo el mundo, pueda captar la atención de la audiencia y mantener su interés.

Maxim Baldry, quien interpreta a Isildur, menciona que le gusta cómo cada personaje enfrenta desafíos y peligros, destacando la intensidad emocional de su papel.

La productora Kate Hazell señala que esta temporada ha sido particularmente desafiante debido a las condiciones de filmación y la amplitud del proyecto. Hazell, que también trabajó en la serie Andor de Disney, describe el trabajo en The Rings of Power como «extremadamente moderno» y señala que la serie utiliza todas las técnicas cinematográficas desarrolladas desde el cine mudo hasta la actualidad.