Noel y Liam Gallagher avivan rumores de reunión de Oasis

Londres (EFE). – Los hermanos británicos Noel y Liam Gallagher, fundadores del icónico grupo de brit pop Oasis, han reavivado las especulaciones sobre una posible reunión de la banda al sugerir que harán un anuncio el martes 27 de agosto a las 7:00 GMT. Este anuncio ha captado la atención de los medios locales y de los seguidores de la banda.

El revuelo comenzó cuando ambos músicos compartieron en sus cuentas de Instagram y en la página oficial de Oasis un breve clip con un signo negro que recuerda al logo del grupo. En el video se puede ver la fecha «27-08-24» y la hora «8am», lo que ha llevado a muchos a especular sobre un posible regreso de la banda.

La banda, originaria de Mánchester, se separó en 2009 tras una conflictiva disputa entre los hermanos durante un festival en París. Desde entonces, los fans han estado esperando ansiosamente una reunión. La especulación se intensificó cuando Liam Gallagher dedicó el tema de Oasis «Half The World Away» a su hermano Noel durante su actuación en el festival de Reading en Inglaterra. Además, Liam dedicó «Cigarettes & Alcohol» a aquellos que afirman odiar al grupo. Durante el concierto, el mismo misterioso clip también se mostró en las pantallas del escenario.

Los rumores se vieron alimentados por un artículo en el dominical británico ‘The Sunday Times’, que citaba fuentes de la industria indicando que Noel y Liam estarían planeando una serie de conciertos para el próximo año. Los lugares mencionados incluyen el estadio de Wembley en Londres y Heaton Park en Mánchester, lo que sugeriría un regreso significativo.

El anuncio podría coincidir con el trigésimo aniversario del álbum debut de Oasis, ‘Definitely Maybe’ (1994), que marcó el comienzo de una carrera llena de éxitos. Oasis, formada en 1991, alcanzó la fama con temas icónicos como «Wonderwall», «Don’t Look Back In Anger» y «Stop Crying Your Heart Out». La banda se convirtió en una de las más influyentes de la historia de la música británica antes de su disolución en 2009.