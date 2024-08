Mujer transgénero gana juicio contra app femenina en Australia

Sídney (Australia) (EFE).— Una mujer transgénero ha ganado un juicio en Australia contra la aplicación exclusiva para mujeres Giggle for Girls, que la había bloqueado tras identificarla erróneamente como hombre. El caso es considerado un hito legal en el reconocimiento de la identidad de género en el país.

El Tribunal Federal Australiano, presidido por el juez Robert Brownwich, dictó que la aplicación y su fundadora, Sally Grover, deben pagar una indemnización de 10.000 dólares australianos (unos 6.709 dólares), además de las costas legales, por «discriminación indirecta» hacia la demandante, Roxanne Tickle.

Tickle presentó la demanda después de que Giggle for Girls la bloqueara en septiembre de 2021. A pesar de que el sistema de inteligencia artificial de la aplicación había aprobado su solicitud, Grover revisó manualmente la fotografía de Tickle y la identificó como hombre, lo que resultó en el bloqueo de su cuenta. Tickle había actualizado su partida de nacimiento en 2018 para ser reconocida como mujer.

En el juicio, Tickle argumentó que su identidad de género está respaldada por la Ley de Discriminación Sexual de Australia y por el derecho internacional, independientemente del sexo asignado al nacer. La defensa de Grover y Giggle for Girls argumentó que el sexo es una cuestión biológica y no aceptó la autoidentificación como una base para el reconocimiento del género.

El juez Brownwich concluyó que el sexo, de acuerdo con la Ley de Discriminación Sexual, es «cambiable y no necesariamente binario», desestimando la postura de los demandados. El juez también destacó que las condiciones impuestas por Giggle for Girls, que exigían parecer una mujer cisgénero para ser admitida, perjudicaron no solo a Tickle sino también a otras mujeres transgénero.

La académica Paula Gerber de la Universidad de Monash explicó que se trató de «discriminación indirecta» ya que no había pruebas suficientes de que Grover supiera que Tickle era transgénero. Gerber calificó la decisión como una «gran victoria para las mujeres transsexuales de Australia».

El caso ha llamado la atención en la discusión sobre los derechos de las personas trans y la importancia de la autoidentificación en la legislación australiana. Giggle for Girls está en proceso de renovación, según la cuenta de Grover en la red social X.