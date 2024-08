Serie ‘El Señor de los Anillos’ resuena por su lucha entre el bien y el mal

Miami (EFE) – La serie «The Lord of the Rings: The Rings of Power» está a punto de estrenar su segunda temporada el próximo 29 de agosto, con los tres primeros episodios. La producción de Prime Video ha capturado el interés de los seguidores de la saga de J.R.R. Tolkien, destacando por su exploración de la eterna lucha entre el bien y el mal y los desafíos de sus personajes al tratar de encontrar su lugar en la Tierra Media, el ficticio continente creado por Tolkien.

En una entrevista con EFE, Cynthia Addai-Robinson e Ismael Cruz Córdova, actores de la serie, reflexionaron sobre el impacto y la profundidad de la trama. Addai-Robinson, quien interpreta a la reina regente Miriel, comentó que la serie aborda grandes preguntas sobre la vida, como la eterna lucha entre vida y muerte. «Las historias, las esperanzas, los sueños, son todos iguales y siempre lo serán», destacó la actriz, enfatizando la naturaleza atemporal de la narrativa.

Por su parte, Cruz, quien encarna al elfo Arondir, habló sobre la búsqueda de identidad y la importancia de la comunidad en la serie. «Tolkien trata de eso, de personas que tratan de encontrar su lugar en este mundo, en esta Tierra Media», explicó el puertorriqueño. Afirmó que la serie resalta la necesidad de colaboración y comunidad para superar los conflictos.

Prime Video ha apostado por un mundo diverso en la serie, desarrollada miles de años antes de los eventos de «El Hobbit» y «El Señor de los Anillos», durante la Segunda Edad de la Tierra Media. La primera temporada, lanzada en 2022, fue un éxito rotundo, con más de 25 millones de espectadores en su primer día y convirtiéndose en el estreno más grande en la historia de Prime Video. También lideró las listas de streaming en su primer fin de semana, según Nielsen.

Cruz expresó su asombro por participar en una producción de tal magnitud y destacó los diversos locaciones, el nivel de detalle en el vestuario y la puesta en escena. La inclusión de un latino en el rol de un elfo generó cierta controversia y comentarios racistas al principio, pero Cruz se siente orgulloso de su papel y considera que «hay que dejar que el trabajo de uno hable por sí solo».

Addai-Robinson y Cruz están emocionados por el estreno de los nuevos episodios y por continuar explorando los complejos temas de la serie. Los nuevos episodios se lanzarán semanalmente hasta el final de la temporada el 3 de octubre.