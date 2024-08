Participación Ciudadana propone consultar reforma constitucional «con todos los sectores»

Santo Domingo, (EFE).- El Participación Ciudadana (PC) expresó este miércoles su apoyo a la propuesta del presidente Luis Abinader de convocar a la Asamblea Nacional con miras a reformar la Constitución, pero consideró que las propuestas deben ser discutidas «cuidadosamente» y consultadas «con todos los sectores», más allá de los intereses particulares.

En un comunicado, PC dijo favorecer la reunificación de las elecciones, así como la propuesta de reducir la matrícula de diputados a un tope máximo de 110, sobre la base de circunscripción territorial, no sujeto al aumento poblacional.

Con respecto a los 20 diputados por votación acumulativa a nivel nacional, señaló, que «debe quedar claro que los mismos se distribuirían solo entre los partidos que no logren representación congresual y obtengan más del 1 % de los votos».

Esto permitiría la entrada al Congreso Nacional de ciudadanos que, siendo minoría, pueden hacer importantes aportes al país y dar oportunidad a la diversidad, apuntó PC.

En la nota, Participación Ciudadana propuso revisar el artículo 27 de la Constitución sobre la participación del país en los parlamentos internacionales, con la finalidad de establecer requisitos que permitan excluir a la República Dominicana del Parlamento Centroamericano (Parlacen), «para evitar el gasto innecesario y sobre todo el refugio de los funcionarios corruptos bajo el manto de la inmunidad parlamentaria».

La entidad también expresó su respaldo a la propuesta de Abinader de mantener el sistema actual que permite al presidente de la República optar por un segundo y último mandato.

En cuanto a la independencia de la Procuraduría General de la República, Participación Ciudadana entiende que la propuesta del presidente reúne dos factores que podrían contribuir al objetivo que se persigue.

Uno de ellos es que el presidente de la República proponga a la persona y que el Consejo Nacional de la Magistratura lo designe, lo que, a su juicio, se reduce el nivel de discrecionalidad pues el presidente deberá proponer a alguien que sea aceptable para la mayoría del Consejo.

El segundo factor es que la persona propuesta no haya ocupado cargo directivo en partido alguno, no haya sido candidato a algún cargo de elección popular ni haber realizado proselitismo político notorio y constante durante los últimos cinco años anteriores a su designación.

Si bien apoya la propuesta de exclusión del procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, Participación Ciudadana no está de acuerdo con la reducción a dos años de la inamovilidad del procurador general, «ya que esto pone en riesgo su independencia y permitiría que pueda ser removido de su cargo a los dos años, como castigo a quien no resulte conveniente a los intereses del Poder Ejecutivo o de otros sectores».

La inamovilidad de jueces y fiscales «es la columna vertebral de la independencia del Poder Judicial, por lo que debe ser lo más amplia posible, al menos por cuatro años y solo destituible por juicio político», observó PC en la nota.EFE

