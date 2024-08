Blinken promete hacer ‘todo lo posible’ para que Hamás acepte la tregua

El Cairo (EFE) – El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, anunció este martes desde Doha que hará «todo lo posible» para que el grupo palestino Hamás acepte la última propuesta de tregua ofrecida por Estados Unidos e Israel para la Franja de Gaza. Blinken destacó que su país no acepta la ocupación a largo plazo de Gaza por parte de Israel.

En una comparecencia de prensa, Blinken explicó que Egipto y Catar están trabajando para aclarar los términos de la propuesta a Hamás y asegurar que el grupo palestino comprenda y acepte el acuerdo. Los mediadores, que incluyen a Estados Unidos, Egipto y Catar, están unidos en su esfuerzo para llevar el acuerdo a buen término, con el objetivo de evitar más sufrimiento en Gaza y prevenir una posible escalada del conflicto en Oriente Medio.

Blinken también mencionó que están enviando mensajes a actores potenciales como Irán y el grupo chií libanés Hizbulá para evitar acciones que puedan intensificar el conflicto. Aseguró que escuchó del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que aceptaba la propuesta presentada en Doha.

Sin embargo, Hamás rechazó esta propuesta, alegando que no respondía a sus demandas y que ya había aceptado una propuesta anterior del presidente Joe Biden. Blinken expresó su esperanza de que Hamás pueda aceptar el nuevo acuerdo, pero subrayó la importancia de completar los acuerdos detallados necesarios para la implementación efectiva del alto el fuego.

El diplomático, que también visitó Egipto, confirmó que Estados Unidos no acepta la ocupación prolongada de Gaza por parte de Israel y que el acuerdo incluye un calendario y ubicaciones específicas para la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de Gaza. No obstante, según la propuesta, Israel mantendría una «presencia reducida» en el corredor de Filadelfia y en Netzarim, y el acuerdo no garantiza un alto el fuego permanente en la Franja, una de las demandas de Hamás.

Se espera que una nueva ronda de diálogo comience mañana en El Cairo, con el objetivo de cerrar las brechas y alcanzar un acuerdo que incluya un cese de hostilidades y un posible intercambio de rehenes israelíes en Gaza por prisioneros palestinos en cárceles israelíes.