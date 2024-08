Vicealcaldesa de La Vega renuncia y no asumirá el cargo de Cruz en el Ayuntamiento

Santo Domingo (EFE).- La vicealcaldesa de La Vega, Amparo Custodio, presentó su renuncia este lunes y no asumirá el cargo de alcalde que queda vacante tras la designación de Kelvin Cruz como ministro de Deportes.

Custodio, quien pertenece al Frente Amplio y llegó al cargo en un pacto de alianza con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), explicó que la decisión de renunciar se debe a que considera que su legitimidad para asumir la Alcaldía es cuestionable. En su declaración, leída en presencia de la excandidata presidencial del Frente Amplio, María Teresa Cabrera, Custodio afirmó que, aunque la ley le permite asumir el cargo, prefiere no hacerlo.

«Ni directa ni indirectamente me prestaré a despojar a los perremeístas ni a los munícipes de La Vega del cargo que escogieron y legítimamente les corresponde», declaró Custodio. Agregó que no desea ocupar el cargo que no fue su elección directa y que su decisión es un acto de responsabilidad y respeto hacia el proceso democrático y la voluntad del pueblo.

Amparo Custodio, quien considera que su ascenso al cargo de vicealcaldesa fue el resultado de su labor constante y compromiso con la comunidad, opta por ceder el puesto para que se mantenga la institucionalidad. Su renuncia abre el camino para que se decida quién asumirá la Alcaldía y la Vicealcaldía de La Vega, garantizando que se respete la decisión de los ciudadanos y las alianzas políticas establecidas.