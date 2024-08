Nacional y Peñarol empatan en el inicio del Clausura uruguayo

EFE: Nacional y Peñarol iniciaron el Torneo Clausura uruguayo con decepcionantes empates, dejando en deuda sus debut en la competición.

Peñarol, a pesar de su reciente victoria por 4-0 sobre The Strongest en la Copa Libertadores, no logró superar a Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo. El partido del sábado terminó en 0-0, y aunque el equipo Aurinegro generó varias ocasiones de gol, no pudo concretar. El juvenil Tomás Olase, que tuvo una oportunidad clara, fue expulsado en el minuto 73, dejando a su equipo con un hombre menos. Esta ventaja numérica para Cerro Largo no se tradujo en goles.

El domingo, Nacional también enfrentó dificultades en su debut. Visitó a River Plate en un vibrante encuentro que concluyó 3-3. Nacional, que realizó cambios respecto al equipo que empató 0-0 con San Pablo en la Copa Libertadores, comenzó en ventaja con un gol del paraguayo Antonio Galeano. Sin embargo, se fue al descanso perdiendo 2-1 debido a un gol de Joaquín Lavega y un autogol. En el segundo tiempo, Nicolás ‘Diente’ López empató con un penalti, marcando su primer gol desde su regreso al club. A pesar de un intento de Joaquín Zeballos casi al final del partido y un remate de López que terminó en el palo, Nicolás Rodríguez aprovechó el rebote para fijar el empate definitivo de 3-3.

En otros partidos de la jornada, Wanderers venció 1-0 a Cerro, mientras que Deportivo Maldonado cayó por 1-0 ante Boston River. Danubio también ganó por 1-0 contra Fénix. El actual campeón, Liverpool, no pudo sumar puntos al empatar 1-1 con Racing. Progreso y Miramar Misiones finalizaron su partido sin goles. Finalmente, Rampla Juniors se impuso 2-1 sobre Defensor Sporting.

El comienzo del torneo ha mostrado una serie de resultados ajustados y empates que han dejado a los grandes equipos uruguayos con mucho por demostrar en las próximas fechas.