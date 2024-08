La covid-19 persistente costó a Australia más de 5.800 millones de euros en 2022

Sídney (Australia) (EFE). Un estudio académico publicado este lunes revela que la covid-19 persistente le costó a la economía australiana aproximadamente 5.812 millones de euros en 2022. La investigación, realizada por la Universidad Nacional Australiana, estima que entre 310.000 y 1,3 millones de australianos experimentaron síntomas prolongados de covid durante el punto álgido de la pandemia en septiembre de 2022.

El estudio analizó el impacto económico de las horas de trabajo perdidas o reducidas debido a la covid persistente, hasta 12 meses después del diagnóstico inicial. Los investigadores calcularon que la pérdida de horas de trabajo en 2022 promedió alrededor de 100 millones de horas, afectando principalmente a trabajadores de entre 30 y 49 años.

Quentin Grafton, investigador de la Universidad Nacional Australiana, explicó que esta pérdida equivale a un promedio de ocho horas por persona empleada al año. El estudio estima que el impacto económico total para Australia fue de 9.600 millones de dólares australianos (aproximadamente 6.407 millones de dólares estadounidenses o 5.812 millones de euros), lo que representa una cuarta parte del crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) del país en 2022.

La investigación, publicada en The Medical Journal of Australia, también destaca que este impacto económico podría estar subestimado, ya que no considera las pérdidas adicionales derivadas de la incapacidad de empleados sanos para trabajar debido al cuidado de personas con covid persistente.

El estudio proyecta que en 2024, entre 173.000 y 873.000 australianos podrían sufrir de covid persistente, lo que subraya la necesidad de que las políticas públicas prioricen esta enfermedad y sus efectos a largo plazo.