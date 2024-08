Dybala y Osimhen: dos enfoques distintos ante un conflicto contractual

Roma, (EFE).- Paulo Dybala y Victor Osimhen, estrellas del Roma y del Nápoles respectivamente, enfrentan una situación comprometida con posibles salidas de sus clubes, pero aún no tienen acuerdos oficiales. Aunque sus situaciones son similares, se manejan de manera diferente: Dybala fue suplente pero jugó, mientras que Osimhen no fue convocado.

El debut en la Serie A de ambos equipos no fue satisfactorio. El Nápoles, bajo la dirección de Antonio Conte, sufrió una derrota por 3-0 contra el Hellas Verona, un equipo de la zona media-baja de la tabla. El nuevo técnico pidió disculpas a los aficionados y asumió toda la responsabilidad del resultado. “Tenemos que pedir perdón humildemente al pueblo napolitano. Hemos sido el Nápoles en la primera mitad, pero el segundo tiempo es difícil de evaluar”, comentó Conte a DAZN.

Conte también se refirió a la situación de Osimhen, que ha entrenado por separado desde la llegada del nuevo entrenador. “Es una pregunta que hay que hacerle al club y no a mí. Osimhen ha entrenado por separado desde mi llegada. Yo soy un espectador en este tema”, aclaró Conte.

Romelu Lukaku es el principal objetivo de Conte, quien quiere repetir el éxito que tuvo con el belga en el Inter. Lukaku, actualmente en Chelsea, también busca una salida del club londinense. El destino más probable para Lukaku parece ser el Chelsea, lo que podría implicar la llegada de Osimhen al club inglés en el marco de la operación Lukaku.

Por su parte, Dybala enfrenta una situación difícil en el Roma. A pesar de no haberse esperado su salida, una oferta atractiva del Al-Qadsiah y la disposición del Roma a venderlo han puesto al argentino en una encrucijada. Dybala debe decidir si aceptar una oferta de casi 25 millones de euros al año en Arabia Saudita o quedarse en Europa con el Roma. El técnico Daniele de Rossi comentó sobre la situación: “Aquí no hay nadie por encima del club. Ya hablará Paulo, que para mí fue y sigue siendo un jugador importantísimo. No puedo ir más lejos”, y añadió que la situación está “todo en el aire”.

Dybala viajó con el equipo a Cagliari y, al igual que en el último partido amistoso contra el Everton, fue suplente. Sin embargo, fue utilizado cuando el Roma necesitó de sus servicios, y estuvo a punto de ser decisivo con una asistencia que el ucraniano Dovbyk estrelló en el larguero.

En Roma y Nápoles, la situación es tensa. En Roma, la posible salida de Dybala es inesperada, mientras que en Nápoles se asume que Osimhen podría partir. La diferencia radica en que De Rossi puede usar a Dybala por el bien del equipo, mientras que Conte no tiene la opción de incluir a Osimhen en sus alineaciones. La situación sigue sin resolverse, y ambos jugadores continúan en el centro de las negociaciones.