Una onda tropical al sur de Haití provocará nublados con aguaceros y tormentas eléctricas

Santo Domingo, EFE).- Este domingo el patrón meteorológico estará afectado por la inestabilidad tras el paso de una onda tropical que se mueve sobre aguas del mar caribe ubicándose al sur de Haití y que durante la madrugada provocó algunos chubascos, sobre el litoral caribeño y del Atlántico.

Sin embargo, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) anuncia un aumento de la nubosidad con aguaceros que pueden ser de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que afectarán al sureste, nordeste, cordillera Central, suroeste, puntos del valle del Cibao, la cordillera Septentrional y la zona fronteriza, donde no se descartan ráfagas fuertes y posible granizo aislado.

Estas lluvias se prologarán hasta las primeras horas de la noche, donde pasaremos luego a nubes aisladas o dispersas.

Para mañana lunes, debido al ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad acompañada de partículas de polvo de Sahara, se prevé el predominio de un cielo opaco con nubes dispersas y ambiente caluroso en la mayoría de las localidades durante la mañana.

Sin embargo, en la tarde, una vaguada en altura generará incrementos nubosos con aguaceros locales y tronadas aisladas en algunas provincias de las regiones noreste, sureste, Cordillera Central y la zona fronteriza que estarán presentes hasta bien entrada la noche.

Debido a varios factores como la ligera capa de polvo del Sahara, hay un viento cálido y húmedo del este/sureste que, junto a la época del año (verano) mantiene las temperaturas calurosas.

En este sentido la Indomet mantiene la exhortación a la población de evitar la exposición al sol de forma directa, entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m., y se recomienda ingerir suficiente agua, vestir ropas ligeras de colores claros, teniendo en cuenta que los niños y las personas de edad avanzada son más susceptibles a los golpes de calor.

Ernesto es, nuevamente, una tormenta tropical y se ubica a unos 1110 km al sur de Halifax Nova Scotia, posee vientos máximos sostenidos de 110 kph y se mueve hacia el nor/noreste a unos 15 kph. Este fenómeno por su posición, movimiento y distancia no ofrece ningún peligro para el país.EFE

