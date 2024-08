David Alonso suma su séptima victoria de la temporada y consolida su ventaja en el mundial

Madrid, (EFE).- El colombiano de origen español David Alonso (CFMoto) ha logrado su séptima victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de Austria de Moto3, undécima prueba puntuable del campeonato del mundo de motociclismo disputada en el circuito ‘Red Bull Ring’ de Spielberg, que le permite consolidar su ventaja en la clasificación provisional del mundial.

Alonso acumula un total de 224 puntos, nada menos que 61 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, que continúa siendo el español Iván Ortolá (KTM), quien protagonizó una espectacular remontada desde la última posición hasta la novena.

La primera sorpresa llegó con el autor de la ‘pole position’ el español Iván Ortolá (KTM), quien en la vuelta de calentamiento tuvo un problema con la moto y se vio obligado a salir desde la calle de talleres y, además, lo hizo cuando todavía estaba el semáforo en rojo, lo que era motivo seguro de sanción, si bien luego se pudo saber que el error no fue del piloto, sino de la situación del semáforo, que tendría que haber estado en verde, por lo que no existía la posibilidad de que el piloto fuese sancionado.

Mientras, en pista, el australiano Joel Kelso (KTM) era el más rápido en la salida y tiraba con fuerza para intentar romper el grupo ya a las primeras de cambio, secundado por los españoles David Muñoz (KTM), Daniel Holgado (Gas Gas), el colombiano de origen español y líder del mundial, David Alonso (CFMoto), Ángel Piqueras (Honda), José Antonio Rueda (KTM) y el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna).

Ya en la segunda vuelta, tanto David Alonso como Ángel Piqueras cumplieron con su sanción de ‘vuelta larga’ por rodar lento durante los entrenamientos, lo que les hizo perder muchas posiciones, aunque sin llegar a perder el contacto del todo con el grupo de cabeza, que integraban en sus últimas posiciones.

Ortolá, desde las últimas posiciones, comenzó a remontar con el mismo ritmo de la cabeza (1:40.4) a once segundos de ellos, en donde los compañeros de equipo Joel Kelso y David Muñoz, marcaban exactamente el mismo registro a la milésimas de segundo, peleándose por el liderato de la carrera, que mantenía el australiano.

En apenas tres vueltas el grupo de cabeza se rompió, con un trío por delante formado por Joel Kelso, David Muñoz y Daniel Holgado, con José Antonio Rueda ocho décimas de segundo por detrás, encabezando al grupo perseguidor, en el que ya estaban David Alonso y Ángel Piqueras, además de Adrián Fernández y con Iván Ortolá en el vigésimo puesto.

En la octava vuelta, Daniel Holgado pasó a la acción y se puso líder de la carrera, superando a Kelso, en tanto que por detrás se unían a ellos tanto Collin Veijer como José Antonio Rueda, con el grupo encabezado por el líder del mundial, David Alonso, a nueve décimas de segundo e Iván Ortolá en la decimosexta plaza.

Vuelta tras vuelta el grupo de David Alonso se fue acercando a los pilotos de cabeza, en donde David Muñoz decidió atacar a su compañero de equipo Joel Kelso para ponerse tras la estela de Daniel Holgado.

Fue en el décimo giro cuando se agrupó todo el grupo de cabeza, formado hasta por siete pilotos, con Adrián Fernández peleando por llegar hasta ellos rodando en solitario unos metros por detrás del septeto.

El neerlandés Collin Veijer se puso líder una vuelta más tarde, en la undécima, en la que Adrián Fernández ya había conseguido contactar con ellos y Joel Kelso tenía un ‘toque’ con un rival que le hacía caer hasta la cola de ese pelotón.

Poco duró el liderato de Veijer, pues en el siguiente giro Daniel Holgado volvió a comandar la carrera, aunque por poco tiempo, pues tanto Veijer como Piqueras y Muñoz le superaron a la primera oportunidad que tuvieron, en tanto que Alonso iba escalando posiciones en ese grupo poco a poco.

En esa fase de la carrera ya eran muchos los pilotos que habían agotado todos sus avisos de exceder los límites del circuito, lo que suponía sanción de ‘vuelta larga’ al siguiente error que cometiesen, y el primer penalizado fue el italiano Nicola Carraro, seguido del español Xabi Zurutuza (KTM), el japonés Taiyo Furusato (Honda) o el español Joel Esteban (CFMoto), entre otros.

En apenas cinco vueltas Iván Ortolá, desde atrás, había recuperado cinco segundos al grupo de cabeza y era duodécimo, aunque también con los avisos de exceder los límites del trazado ya cumplidos, poco más tarde ya había ascendido hasta la novena plaza, pero con algo más de cuatro segundos de distancia se antojaba imposible que lograse alcanzar al grupo de cabeza.

A cinco vueltas del final David Alonso ya se había colocado líder de la carrera, seguido por David Muñoz, Ángel Piqueras y Daniel Holgado, intentando con su ritmo volver a romper el grupo de cabeza, formado por ocho pilotos.

Así fue como Alonso, Muñoz y Holgado lograron unos metros de ventaja sobre Veijer y Piqueras, y algo más respecto a Rueda, Fernández y Kelso, pero al entrar en la última vuelta volvían a estar todos agrupados.

Muñoz intentó situarse líder en la frenada de final de recta, pero se coló y tuvo que ceder varias posiciones, regresando cuarto a la carrera, en tanto que David Alonso cerraba a la perfección todos los huecos a Daniel Holgado y Ángel Piqueras, con David Muñoz otra vez pegado a ellos.

Alonso cumplió a la perfección su objetivo y se adjudicó la séptima victoria de la temporada por delante de David Muñoz, quien superó por escasamente cinco milésimas de segundo a Daniel Holgado, aunque para ello excedió los límites del circuito en la última vuelta, lo que podría representar una sanción en el último momento.

Juan Antonio Lladós