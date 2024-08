Claudia Sheinbaum remarca apoyo al estado de Nuevo León con planes de infraestructura

Monterrey (México), (EFE).- La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, prometió este domingo continuar en su administración el respaldo al industrial estado de Nuevo León, al señalar que habrá apoyos para los proyectos de infraestructura que encabeza el Gobierno estatal y ofreció la construcción del tren México-Nuevo Laredo, que pasará por la ciudad de Monterrey, capital de Nuevo León.

De gira junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum apuntó que en su gobierno 2024-2030 y que comienza el 1 de octubre, habrá apoyo para «Nuevo León sin distinción de partidos ya que el estado es gobernado por Samuel García, emergido de opositor partido Movimiento Ciudadano.

«Vamos a seguir apoyando a Nuevo León. Bien dijo aquí el gobernador (García), vamos a apoyar aquí a Samuel para que pueda desarrollar las carreteras y las otras obras indispensables para el desarrollo de Nuevo León. Aquí no es un asunto de partidos, es un asunto del bienestar del pueblo de Nuevo León. Y así vamos a seguir colaborando», dijo Sheinbaum durante su intervención.

La futura mandataria recordó que López Obrador recuperó los trenes de pasajeros luego de que en el llamado periodo neoliberal en México los privatizaron y abandonaron.

«Los trenes ahora fueron recuperados en el sureste: el Tren Maya, el Interoceánico. Ahora vamos a ir hacia el norte, vamos a hacer el tren México-Querétaro-San Luis-Coahuila-Monterrey-Nuevo Laredo», dijo Sheinbaum aunque no dio más datos de este plan.

Con su paso por Nuevo León, polo industrial en el país, las giras de trabajo durante la transición presidencial entre López Obrador y Sheinbaum finalizaron tras recorrer los 32 estados de México

En su turno, García indicó que vienen «los mejores tres años de su mandato» con el respaldo de Sheinbaum.

«Estoy seguro que si a Nuevo León le fue bien con el Presidente (Andrés Manuel López Obrador), con la Presidenta (Claudia Sheinbaum) nos va a ir mejor. Vienen los mejores tres años para Nuevo León, la presidenta nos ha convocado a pelear en cuatro temas, agua, empleo, vivienda e infraestructura”, aseguró García, quien fue abucheado durante su discurso

En su oportunidad, López Obrador sostuvo que uno de los ejes rectores de su gobierno fue el combate a la corrupción y que durante su sexenio logró sacar a más de 5 millones de mexicanos de la pobreza.

En ese sentido Sheinbaum aseguró dará continuidad a la política de privilegiar las necesidades de los más pobres y el combate a la corrupción.

“Sacamos de la pobreza a más de 5 millones de mexicanos. Se los explico, aunque no les guste escucharlo a los conservadores. En dos sexenios con Calderón (Felipe Calderón) y con Peña (Enrique Peña Nieto) entraban a formar parte de la pobreza cada mes 100.000 personas”, dijo.

“Si no hay corrupción alcanza para sacar todas las necesidades del pueblo”, destacó y recordó que a pesar de los recursos naturales del país y lo trabajador que es el pueblo de México siempre prevalecía la pobreza, pero lo adjudicó a la corrupción.

“Porque la corrupción no es una pandemia, es una peste y hay que erradicarla por completo. Por eso celebro que llegue a la presidencia una mujer honesta (Claudia Sheinbaum) porque el problema no es la falta de presupuesto es la corrupción”, indicó.