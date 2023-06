Someterán a la justicia a responsables de una obra ilegal que se desplomó en San Cristóbal

Santo Domingo, .- El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) informó este lunes de que someterá a la justicia al responsable de un edificio en construcción en Sector Villa Valdez, San Cristóbal que el pasado 9 de junio se desplomó y que no contaba con los pertinentes permisos de obra.

Tras producirse el colapso estructural de la edificación privada de cuatro niveles en la calle Los Maestros, inspectores del MIVED revisaron detalladamente la obra y constataron que «no tenía licencia de construcción», informó la institución en un comunicado de prensa.

Además, «incumplieron diversas normativas y especificaciones técnicas de diseño y seguridad», entre las que destaca la utilización de «hormigón de baja calidad en las columnas principales, la ausencia de serpentinas en los muros de mampostería y de zonas de confinamiento en las vigas», entre otras irregularidades.

El Ministerio ordenó la suspensión de la obra por ser ilegal y por considerarla un peligro para la seguridad de sus trabajadores, de los vecinos de la zona y de posibles futuros habitantes de la estructura, medida que se le comunicó al responsable de la obra, identificado como Johnny del Rosario.

En la nota se destaca que la obra no contaba con planos ni licencia de construcción aprobados por el MIVED y que no existe en los archivos oficiales ningún registro de inspección ni de aprobación de dicha obra.

Considerando las graves faltas cometidas por los constructores, se procederá a activar todos los mecanismos legales pertinentes para asegurar el bienestar y la seguridad de todas las personas afectadas.

En tal sentido, se tramitarán ante el Ministerio Público todas las pruebas recabadas para que los responsables rindan cuentas ante la justicia por incumplir con los reglamentos establecidos y por los daños materiales y potenciales peligros de sus acciones.EFE

mmv

