Migración desvincula de su nómina a varios militares ante denuncias de presuntas anomalías

Santo Domingo- El director general de Migración, Venancio Alcántara, dispuso este martes el traslado del personal de la institución que brindaba servicio en el Centro de Retención de Haina, en la provincia de San Cristóbal, tras denuncias de presuntas anomalías en ese recinto.

Entre los trasladados figuran el encargado de seguridad y su ayudante, el encargado de inteligencia, así como diez militares más que prestaban servicio el centro, donde son trasladados los extranjeros indocumentados antes de su deportación.

Los miembros trasladados fueron desvinculados de la nómina de la Dirección General de Migración (DGM) y despachados a sus respectivas dotaciones, precisó un documento del organismo.

Alcántara advirtió que, de comprobarse presuntas anomalías que comprometan la responsabilidad penal, los responsables serán traducidos a la Justicia.

Asimismo, dispuso una investigación, conforme al desempeño del personal que estaba designado en esa dependencia, a fin de tener detalles pormenorizados sobre sus labores y accionar.

De igual manera, Alcántara reiteró que bajo ninguna circunstancia permitirá impunidad para quienes cometan acciones reñidas con la ley, tras recordar que el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader se ha caracterizado por la transparencia institucional y tolerancia cero a la corrupción administrativa.

«No estamos juzgando a priori a nadie, porque no somos jueces para ejercer ese rol, pero atendiendo a rumores que han llegado a nuestro despacho, adoptamos la decisión que entendemos más correcta y es la de desvincular de la Dirección General de Migración el personal ya mencionado», adujo.

El funcionario precisó que quienes están llamados a cumplir las leyes deben garantizar esa misión y no prestarse a vulnerar las normas, lo que advirtió conlleva drásticas sanciones.

Garantizó que oportunamente dará a conocer los resultados de la investigación dispuesta, tras advertir que en su gestión no permitirá que el personal bajo su mando violente las leyes sin que haya consecuencias.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...