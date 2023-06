Jabeur accede a sus primeros cuartos de final en París

París, – La tunecina Ons Jabeur logró la clasificación para cuartos de final de Roland Garros por vez primera en su carrera, el único Grand Slam al que no había llegado tan lejos, tras derrotar a la estadounidense Bernarda Pera, por 6-3 y 6-1.

Tras el accidente del año pasado, cuando cayó en primera ronda pese a que llegaba con unas expectativas muy altas, la número 7 de ránking se ha mantenido muy firme en esta edición y ahora se medirá contra la ganadora del duelo entre la española Sara Sorribes y la brasileña Beatriz Haddad.

A sus 28 años, Jabeur no ha ocultado nunca sus ambiciones en un Grand Slam al que tiene un cariño especial, aunque hasta ahora le ha sido esquivo. Con menos resultados que la pasada campaña, la norteafricana está más sólida en su tenis sobre su superficie especial y no dio ninguna opción a su rival, 36 de la clasificación a sus 28 años, que hasta ahora nunca había superado la segunda ronda en París. Pera no logró apuntarse ni una sola vez su propio servicio frente a la agresividad de Jabeur.

