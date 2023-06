Sorribes: “Tengo la piel de gallina”

París, Sara Sorribes llegaba “con cero expectativas” a Roland Garros, tras haber superado una lesión de seis meses, fue la penúltima a entrar de forma directa al cuadro final y ahora que por vez primera en el Grand Slam de tierra batida supera dos rondas confiesa tener “la piel de gallina”. “Estoy muy feliz y muy orgullosa”, asegura la tenista de Castellón, con una amplia sonrisa, tras derrotar a la croata Petra Martic, 6-4 y 6-1.

El triunfo le permitirá ingresar en el top-100, lo que le abre las puertas de jugar el Abierto de Estados Unidos, ya que en Wimbledon ya tiene asegurada su presencia.

Además, podrá medirse a la cuarta jugadora del mundo, la kazaja Elena Rybakina.

“Es que no me lo creo. Me encanta este deporte y tener la posibilidad de jugar muchos partidos, sintiéndome competitiva, es un regalo para mi”, agrega una Sorribes que recuerda que hace apenas cinco meses ni siquiera sabía si volvería a jugar al tenis.

La jugadora de 26 años se felicita por estar recogiendo los frutos de su trabajo y reconoce estar sorprendida por la serenidad con la que ha afrontado sus dos primeros duelos en París.

“En el trabajo con mi equipo nos centramos más en las cosas que mejorar, eso es lo que te marca si lo estás haciendo bien. Estoy sorprendida con la forma en la que estoy manejando las emociones, en cómo he jugado estos dos partidos completos”, dijo. Con su salto en el ránking, la actual 132 del mundo ganará en la tranquilidad por poder entrar en los torneos grandes, pero afirma que no se obsesiona con eso.

Hasta que compereció ante la prensa, Sorribes desconocía que me cruzará con Rybakina, pero su primera reacción fue asegurar que es “una maravilla”. “Será un partido difícil. Sabía que me tocaría una rival grande porque no soy cabeza de serie. Pero será un partido bonito, para disfrutar. Ojalá me toque en una pista grande. Espero que sea un partido bonito, para disfrutar y que tenga mis opciones”, indicó.

Ahora analizará el duelo con su entrenadora, la exjugadora Silvia Soler: “Puede decirme cosas sobre esas pistas, sobre las distancias, darme detalles que me pueden ayudar”.

