Natti Natasha estrena bachata “La falta que me haces”

Miami, FL. ( – En colaboración con un productor de República Dominicana a través de las redes sociales, la estrella dominicana NATTI NATASHA estrena hoy la versión bachata de su más reciente sencillo “La falta que me haces”, emotivo tema dedicado a su pareja y manejador Raphy Pina. Utilizando el género mysical de su tierra natal República Dominicana, NATTI NATASHA le da un nuevo giro a esta canción que transmite todo lo que ha atravesado en uno de los momentos más difíciles de su vida desde la separación temporal de la pareja hace un año.

bajo el sello de Sony Music Latin/Pina Records, “La Falta Que Me Haces (versión bachata)” ya está disponible en todas las plataformas de música digitales.

Tras el lanzamiento de la versión original de “La Falta Que Me Haces”, las redes sociales explotaron por este sencillo que se caracteriza por ser uno de sus más personales. De esta forma, el productor dominicano Polo Parra contactó a NATTI NATASHA a través de Instagram por donde le envió unos videos produciendo “La Falta Que Me Haces” en bachata. A Natti le encantó la idea y cuando Parra le envió la versión final, decidió reunirse con él para finalizar la producción del tema, que con esta versión en bachata se eleva a otro nivel. La versión original fue producida por el talentoso compositor mexicano y galardonado Compositor del Año de ASCAP, Joss Favela, y es de la autoría de NATTI NATASHA y Favela, con quien Natti colaboró anteriormente en su éxito global “La Mejor Versión De Mí”.

“La Falta Que Me Haces” transmite todo el sentimiento de NATTI NATASHA y todo lo que ha guardado en su corazón este último año. Además, es un lanzamiento doblemente especial ya que el arte original fue creado por un detenido en la prisión donde se encuentra su pareja. El dibujo muestra el rostro de NATTI NATASHA con una lágrima, una que representa el sentimiento que ambos están sintiendo durante este momento dado a su separación.

En su día de lanzamiento, Natti Natasha estrenó el tema sobre el escenario de los premios Latin American Music Awards (Latin AMAs) 2023 con una presentación que dejó sin aliento a todo el público presente. Anteriormente, Natti Natasha estrenó el candente sencillo y video “Algarete” a través de su página oficial nattinatasha.com, luego de haber sido censurado en plataformas de videos tradicionales. Esta canción forma parte de una nueva etapa en la carrera de Natti Natasha en donde no solo utiliza su música para encender las discotecas sino que empodera al público femenino a través de la letra.

