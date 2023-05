Letón Pé lanza “Tengo miedo”, un merengue electrificante

La dinámica pista reunió a Letón Pé y Cabra, quien es aclamado mundialmente como una de las fuerzas creativas más innovadoras de la música latina, ya que recientemente apareció en su EP Martínez junto a otros invitados notables como De La Ghetto, Vicente García, Elsa y Elmar, y Ambar Lucid, entre otros. Recientemente, debutó en SXSW como artista oficial en múltiples showcases, incluyendo el Radio Day Stage de KEXP y El Sonido. En los últimos años, también se ha presentado en importantes festivales mundiales como Isle of Light (Santo Domingo) y La Mar de Músicas (Cartagena). A principios de este año, apareció en la lista 10 Latin Acts Set to Make it Big in 2023 de Rolling Stone, consolidando su estatus como la próxima gran estrella del pop de la República Dominicana.