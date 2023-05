Eddy Avila, el presente y futuro del tatuaje y las artes visuales en Latinoamérica

Eddy Avila es un artista visual y tatuador venezolano con más de 10 años de experiencia

en el campo creativo. Comenzó su carrera en 2011 como tatuador y en 2010 empezó

como artista visual, enfocándose en la creación de obras con diversas técnicas como

pintura, dibujo, escultura y arte digital.

Soy un hombre tranquilo con una visión de la vida muy clara, soy muy entregado a lo que

siento, me llena de pasión cada situación que se presenta en mi vida y trato de sacarle el

mejor provecho. Me gusta utilizar la alquimia en mis sentimientos ya que busco la solución

para ver cómo puedo transformar esa oscuridad en claridad comenta.

A lo largo de su carrera ha trabajado arduamente para consolidar su marca personal con

el fin de posicionarse como uno de los tatuadores más destacados de Venezuela.

Además, ha participado en exposiciones individuales y colectivas en galerías de arte,

ferias y eventos culturales dentro y fuera de su país de origen.

Mi pasión por el tatuaje me ha llevado a abrir tres tiendas de tatuajes muy populares en

Venezuela, entre ellas la exitosa tienda Navaja, donde he liderado un equipo de artistas

tatuadores y he consolidado mi marca como referente en el mundo del tatuaje", agrega.

Durante su trayectoria artística, Eddy Avila, ha ganado más de 20 premios internacionales

en diferentes concursos de tatuaje y arte, galardones que han sido de gran motivación

para seguir perfeccionando su técnica y explorando nuevas ideas y conceptos. De igual

manera, ha sido invitado a participar en convenciones de tatuaje en diferentes países.

La Convención Internacional de Tatuadores en Bogotá, Colombia; el Tattoo Week de Sao

Paulo, Brasil; el Ink Carnaval Fest en Barranquilla, Colombia; el Tattoo Fest de Guayaquil,

Ecuador; y Mandinga Tattoo Expo de Buenos Aires, Argentina, son algunos de los

territorios que han visto el talento en escena de Eddy Ávila. Adicionalmente, ha

colaborado con otros artistas y creativos de talla internacional como el artista del tatuaje

Yomico Moreno, el tatuador Alex Bruz y el modificador corporal Emilio González, famoso

por la exitosa serie de televisión Tabú Latinoamérica de National Geographic.

Su más reciente exposición fue el desvelado / galería, en el bar Reina en Bogotá en

donde entregó antes de irse del país un cuadro retrato de Gustavo Cerati a su mánager

en Colombia: Julio Correal. Fue una exposición de todos los cuadros creados en

cuarentena con diferentes conceptos.

