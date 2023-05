La DNCD confirma que investiga supuestas amenazas de un narcotraficante a Miriam Germán

Santo Domingo, El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, confirmó este martes que se investiga una supuesta amenaza a la procuradora general, Miriam Germán Brito, por parte de un presunto narcotraficante residente en España.

“Estamos investigando”, dijo Cabrera Ulloa a la prensa, aunque precisó que en este momento “no es prudente” ofrecer detalles sobre este asunto, denunciado la semana pasada por la Asociación de Fiscales Dominicanos. En sus declaraciones, el presidente de la DNCD dijo que “una amenaza” a la procuradora general “es una amenaza al Estado, al Gobierno y, de manera particular”, a él mismo como responsable de la agencia antidrogas dominicana.

No obstante, advirtió de que “ninguna decisión ni ningún comentario del crimen organizado nos va a atemorizar”. “Vamos a seguir luchando contra el flagelo del narcotráfico y sus delitos conexos. Aquí no hay miedo”, afirmó. Sobre este tema también se pronunció ayer la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, quien afirmó que el órgano persecutor ha realizado catorce operaciones contra el crimen organizado, lo que, “evidentemente, genera algún tipo de reacción en los sectores vinculados”.

No obstante, afirmó, que el Ministerio Público “no tiene temor”.

