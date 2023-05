Tesoro oculto: Un segundo legado musical de Pablo Milanés

Madrid.- Un segundo disco póstumo recogerá varios temas inéditos del cantante y compositor cubano Pablo Milanés, fallecido en noviembre de 2022, según indicó este lunes a EFE su viuda, Nancy Pérez.

Acaba de publicarse un primer álbum con versiones en salsa de algunos de sus clásicos y colaboraciones estelares como las del colombiano Juanes y el español Alejandro Sanz.

“Hay unas seis o siete canciones sin editar que él ya tocaba en sus conciertos, porque estaba trabajando en un disco que es todo lo contrario al que acaba de publicarse: en lugar de grandes producciones, la idea era que apareciese él solo a guitarra”, explicó Nancy Pérez sobre el proyecto.

Verá la luz, indicó, cuando pase “esta fase dolorosa para la familia” y pueda recopilarse el material grabado disponible, que no es únicamente a las seis cuerdas, sino con el grupo con el actuaba en las giras antes de morir, con el acompañamiento del chelo y el piano.

Ya en “Amor y salsa – 80 aniversario”, el disco publicado el viernes pasado, aparecen dos temas inéditos junto a grandes clásicos y otros cortes de su repertorio que no eran tan conocidos.

“Hace mucho tiempo que él tenía ganas de abordar la salsa en un disco”, confirma Pérez ante una iniciativa de su productor y colaborador de largo recorrido, Dagoberto González Jr., que se lo planteó hace unos cinco años.

Es “un proyecto largo en gran parte por la pandemia, que obligó a trabajar más lentamente” y a alterar la lista de colaboradores que participan.

Según la viuda, Milanés tenía “una idea más conservadora en cuanto a los colaboradores” y pensaba en “pesos pesados” de la salsa como los puertorriqueños Ismael Miranda o Gilberto Santa Rosa.

Sin embargo, González le propuso ampliar la idea: “Vamos a ir más allá y a arriesgarnos, que sea un homenaje a tu obra por parte de quienes te admiran y respetan”.

“A él, en realidad, no le gustaba demasiado ser el foco de un homenaje, pero sí compartir, y este tipo de discos le hacía sentir más cerca de otros colegas, aprender de su música y ver cómo interactuaban”, comentó Pérez.

Cuando quedaban unos pocos detalles por cerrar del disco, “algún que otro arreglo y cuestiones de gestión de derechos”, llegó la muerte de Milanés a los 79 años, víctima de una enfermedad oncohematológica, que lo había obligado a trasladarse de Cuba a Madrid para someterse al tratamiento médico necesario.

