Presentan “Amargue Sessions Duets”, el álbum de dúos que une grandes voces

SANTO DOMINGO.- La Oreja Media Group sube aún más los rangos de calidad musical al presentar el álbum “Amargue Sessions Duets” del pianista, productor y maestro Gus Rodríguez, quien contó con las voces de una participación póstuma del siempre recordado Víctor Víctor.

Desde el tema “Como te olvido”, interpretada por el ganador del Latin GRAMMY® José Alberto “El Canario” junto a su compositor, Badir, hacen una gran combinación. Además, cuenta con un video musical filmado en Vista Del Valle un café restaurante en la carretera de Constanza, República Dominicana, y donde Pirou y Gus Rodríguez hacen cameo en este audio visual dirigido por Luis Gómez.

“Es un álbum donde está implícito el romance y la magia del sentimiento que la música nos da”, así lo define Porfirio “Popi” Piña, quien preside La Oreja Media Group junto a su socio Alexis Brugal.

Los duetos continúan con una versión especial de “Voy a apagar la luz” de la reina de la fusión Xiomara Fortuna y Pirou, donde ambas artistas lo entregan todo y se hace de manifiesto el gran talento de Gus al piano. Asimismo, “Cada vez otra vez” es la tercera canción que cuenta esta producción, y llega en las voces de Danny Rivera y Pavel Núñez, seguido de “Será”, interpretada por Pirou y Pat Pereyra y que también cuenta con un video en compañía de los músicos.

“La Reina del Merengue”, Milly Quezada, se conecta con el bolero junto a Badir para homenajear a Fausto Rey “El Niche”, en uno de sus temas más emblemáticos y recordado, “Adultos”, mientras que una de las canciones más emotivas de “Amargue Sessions Duets” es el sencillo “Que confusión”, que, gracias a la tecnología, vuelve a reunir al siempre recordado Víctor Víctor con Pavel Núñez.

El broche de oro a la producción, se lo colocan los cantautores Cruzmonty y Badir con el clásico “Sabor a mí”, dando resultado una versión única e irrepetible.

“Amargue Sessions Duets” está disponible en todas las plataformas digitales.

Sobre los artistas

Pavel Núñez es uno de los cantautores más importantes de la República Dominicana de los últimos 20 años. Posee una carrera llena de éxitos y reconocimientos que van desde 4 nominaciones al Latin GRAMMY®, incluida en este 2022 por su álbum “Trópico” como “Mejor Álbum Tropical Contemporáneo”, hasta 11 premios Soberano en la República Dominicana, entre otros reconocimientos.

Badir, es un cantautor dominicano, poseedor de una voz cálida que cautiva al interpretar sus historias vividas por lo que lo han denominado “El Bohemio de la nueva generación”. En su corta carrera ha logrado colaboraciones importantes con artistas de la talla de Milly Quezada, José Alberto el Canario, Wason Brazoban, Pavel Núñez, Techy Fatule, entre otros.

Éxitos como: “No Entiendo”, “Regálame un Minuto Más”, “Duele Que Me Duela”, “Yo No Tengo La Culpa” y “Felicidades” (este último alcanzando la posición número uno en la República Dominicana), han logrado su pegada en el circuito de cantautores y bohemios.

Pirou es cantante y actriz, ligada al mundo del blues y el jazz, con una trayectoria musical impecable de la mano de grandes artistas como Sandy Gabriel, Esar Simó y Corey Allen, tuvo en el 2020 el honor de ser la única dominicana en el proyecto “Un nuevo comienzo” del muy afamado trompetista puertorriqueño Luis Perico Ortiz.

Cruzmonty es un cantautor, productor musical y actor dominicano. Ha escrito canciones para artistas como Menudo, Kat De Luna, Milly Quezada, Joe Veras, entre otros. Ex-Vocalista de Taxi Amarillo y es la voz principal del Trio Mi Amorch. Actualmente es uno de los actores que participan en el musical “Mariposas De Acero”.

Gustavo Adolfo Rodríguez Zorrilla, es pianista de jazz, productor, arreglista, director musical y profesor de música. Co-Fundador del Departamento de Música Moderna del Conservatorio Nacional de Música en 1992 y de la escuela “Jazz y Más” en 1999. Estudió en The Grove School of Music, Los Angeles, California USA. Se graduó del Keyboard Instruction Program (KIP) en 1987, luego 1988 del Recording Engineer Major (REM) y Composing and Arranging Program (CAP) en 1989.

Ha sido compositor de los Soundtrack de películas dominicana como “Junior”, “Playball”, “Al fin y al cabo”, “Mi Angelito Favorito”. También, fue director musical de “Al final del arcoíris (2017), “El Regreso del Mago de Oz” presentado en el Teatro Nacional y ganador del Premio Casandra en 1996.

Actualmente ejerce como profesor en la Escuela Internacional de Música Contemporánea de la Universidad Pedro Henríquez Ureña en Santo Domingo, República Dominicana.

