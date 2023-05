Deborah Warner, Calixto Bieito y Anthony Roth Costanzo, premiados por el Teatro Real

Madrid.- Los directores de escena Deborah Warner y Calixto Bieito y el contratenor Anthony Roth Costanzo han sido galardonados este lunes en la segunda edición de los Premios Teatro Real de Madrid en una ceremonia celebrada en el coliseo operístico madrileño.

“He sido extremadamente feliz trabajando aquí”, ha remarcado la británica al recoger su distinción por “Billy Budd” y “Peter Grimes” y dar las gracias a todo el equipo por “hacer de este espacio el mejor lugar para trabajar, por el enorme cuidado hacia los artistas y el proceso creativo, por poner todos los medios a tu alcance y, a la vez, hacerte sentir en familia”.

Como ella, Bieito ha celebrado el “espacio de arte” en el que se ha convertido el Teatro Real gracias a su personal. “La ópera es el arte del futuro”, ha añadido el burgalés, reconocido por su labor al servicio de “Wozzeck”, “Die Soldaten”, “Carmen” y, más recientemente, “El ángel de fuego”.

El tercer y último premio artístico ha recaído en el estadounidense Anthony Roth Costanzo, quien interpretó a Apolo en “Muerte en Venecia” y a Armindo en “Partenope”.

“El Teatro Real me encanta, no sólo por la calidad de su música, del teatro y del arte, que hacen al nivel más alto, sino por las personas que están y son como una familia y te hacen sentir parte de ella”, ha insistido el contratenor, según declaraciones recogidas en la nota de prensa.

Junto a estos galardones se han entregado los otros tres que, a nivel institucional, fueron dados a conocer hace unos días, entre ellos el de Andrés Máspero, quien culmina en la presente temporada su labor tras trece años al frente del Coro Titular del Teatro Real, y Fernando Palacios, asesor del Real Junior desde su creación.

El tercer premio del Real en esta categoría ha ido a manos del director musical de la institución, Ivor Bolton, que se lo ha dedicado a la orquesta, “a la que he visto evolucionar a lo largo de estos años hasta situarse hoy en día entre las mejores de Europa”.

La velada ha contado con Anne Igartiburu como maestra de ceremonias, así como con la interpretación de Ruth Costanzo que, acompañado al piano por Bryan Wagorn, ha interpretado arias de y canciones de Georg Friedrich Händel, Franz Liszt, Fernando Obradors, George Gershwin y Philip Glass.

