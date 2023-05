El portero español del PSG Sergio Rico en “estado grave” tras caerse de un caballo

París, El portero español del París Saint-Germain Sergio Rico se encuentra en un “estado grave” tras haber sufrido una caída de un caballo, indicó el club.

La caída tuvo lugar en Andalucía, donde el jugador viajó tras haberse sentado en el banquillo de suplentes este sábado en el partido contra el Estrasburgo, en el que el PSG logró el punto que le hizo matemáticamente campeón de Francia.

El 14 de septiembre de 2014 debutó en Liga ante el Getafe C. F., partido que ganó el Sevilla 2-0. Su estreno como guardameta del primer equipo en partido oficial fue causado por las ausencias por lesión de los dos porteros del conjunto hispalense: Beto y Barbosa. A principios de febrero y tras otra lesión de Beto, se hizo con la titularidad bajo los palos del Sevilla, firmando una gran temporada y quitando el puesto de titular a Beto después de su recuperación.

El 18 de septiembre debutó en la Liga Europa de la UEFA ante el Feyenoord neerlandés, donde tampoco encajó goles. A partir de ese partido, Sergio fue el portero titular en todos los partidos de la competición, consiguiendo llegar a la final, después de que el Sevilla ganara a equipos como el Borussia Mönchengladbach en dieciseisavos de final, Villarreal C. F. en octavos de final, Zenit en cuartos de final y A. C. F. Fiorentina en semifinal, en este último no encajó ningún gol ni en la ida ni en la vuelta. En la final, el Sevilla F. C. se enfrentó al FC Dnipro Dnipropetrovsk, ganando por 2-3 (Krychowiak y Bacca [2]) consiguiendo así su primer título con este equipo (y el cuarto título de esta competición del Sevilla F. C., convirtiéndose así en el equipo con más copas de Liga Europa de la historia). Jugó bien, por lo que es considerado como un portero revelación, tanto en el fútbol español como en el fútbol europeo. El 8 de noviembre de 2015 su equipo vence un duro partido en el que se impusieron 3-2 contra el Real Madrid en el que tuvo una gran actuación y evitó varios goles de los merengues. También tuvo una importante actuación ante el FC Barcelona, siendo batido únicamente por Neymar Jr desde los 11 metros.

En sus cuatro temporadas en el primer equipo del Sevilla F. C. gana hasta en 2 ocasiones la Europa League.

