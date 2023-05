El Diestro lanza ‘En la Diestra de Dios Padre’, un disco de tragedia y sanación

Luego de la publicación de los sencillos Vita Nuova y Vendrá la muerte El Diestro,

proyecto solista del músico y compositor colombiano Juan José Moreno publica

oficialmente su tercer disco de estudio En la Diestra de Dios Padre En la Diestra de Dios Padre es un álbum conceptual que explora esas últimas palabras que una persona quisiera decirle a alguien que ya está lejos, quizás en una vida distinta, quizás muerto, quizás simplemente contrariado con uno, y bebe de muchas obras literarias que hablan sobre la muerte, la redención, el viaje interior, el realizarse y el ser en última instancia alguien correcto y no necesariamente solo a nivel moral, si no encontrarse como persona que está consciente de sus errores y aciertos a través de la existencia.

Es un disco que habla sobre las tragedias y sus consecuentes efectos en la psicología de las

personas, en salir del hueco, con la metáfora de pasar por el infierno, el purgatorio y llegar

al cielo.

Es un disco progresivo, pero tiene aires tangueros, influencia de Animals y Wish You Were Here de Pink Floyd, The Beatles y Charly García. Es un álbum que se acerca más al jazz y a un sonido vintage desde la propia instrumentación. Es un viaje introspectivo en

quien escucha, por eso hay muchos pasajes instrumentales, pero el verdadero mérito está

en la construcción de las letras para que se auto explique el álbum según avanza.

Quiero dar mi vista más subjetiva y sincera sobre lo que pienso que soy y lo que he

hecho mal como pareja, amigo, hijo, estudiante e incluso músico; una especie de

reafirmación de que todo eso que uno es también puede dejar de serlo en tanto sepa que

no es lo que estaba buscando en un principio. Es una especie de juicio personal alrededor

de las que fueron mis ideas en algún punto de mi vida, que no estaban mal ni bien pero

que ahora las envuelvo en forma de disco quizás para evitarle (o causarle) a otros ese

proceso de sanación que es ser consciente de que se cometió un error comenta el

artista.

El título de En la Diestra de Dios Padre está inspirado en el libro del mismo nombre de

Tomás Carrasquilla que, además de conservar temas e ideas similares, tiene la

característica de que el personaje principal de este libro es luego otra persona distinta en

el disco, aunque se utilice el mismo nombre.

Ese efecto se logra tácitamente por lo que el título termina significando más una especie

de intertextualidad entre Tomás Carrasquilla, Dante Alighieri con la Divina Comedia que

es el otro referente para este disco y mi vida personal que, además de estar cruzada por

el catolicismo y la culpa, tiene todo que ver con el concepto de estar a la derecha, a la

diestra agrega El Diestro.

El disco En la Diestra de Dios Padre de El Diestro presenta una introducción y

moraleja en Fábula abraza la culpa como emoción y no como condena en Libido

muestra frenesí y lanza un himno a los perseverantes en Vendrá la Muerte vemos una

meditación acalorada y una respuesta tranquila en Las Ánimas una reflexión sincera

sobre cambiar de rumbo en Vita Nuova una confesión sobre sentir miedo en La luz de tu rostro una declaración de amor y una súplica por hallar paz en Ángel una canción

aparentemente alegre que resulta siendo una mirada hacia la infancia para ver dónde

empezamos a fallar en Vientos de Los Alpes y, finalmente, una afirmación severa sobre

el sentimiento por una persona y una conclusión tardía sobre lo que es la alegría en

Domingos con la flaca.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...