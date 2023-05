El supertifón Mawar se intensifica y avanza hacia Filipinas y Taiwán

Manila, El supertifón Mawar, que golpeó el miércoles la isla de Guam, sigue ganando fuerza y se dirige ahora hacia el norte de Filipinas y Taiwán con vientos de hasta 260 kilómetros por hora, informaron este viernes las autoridades filipinas.

A pesar de que las previsiones apuntan a que el centro de tormenta pasará a cientos de kilómetros del norte de Luzón, la isla más habitada de Filipinas, varias localidades del centro, sur y el norte del país han suspendido las clases viernes y sábado como forma de prevención ante la inminente llegada del ciclón.

En su último boletín hoy, la Administración de Servicios Astronómicos, Geofísicos y Atmosféricos de Filipinas (PAGASA) informó de que Mawar se localizaba a 1.705 kilómetros de la parte este de la isla de Luzón con vientos sostenidos de hasta 215 kilómetros por hora, aunque sigue fuera del área de monitoreo meteorológico filipino.

Asimismo, indicó que el paso del supertifón podrá traer intensas lluvias, que podrían desencadenar inundaciones o deslizamientos de tierra en la parte norte de Luzón a partir de la noche del domingo, mientras se esperan “vientos severos” y fuertes tormentas en varias zonas de la isla.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., anunció este viernes que “las autoridades se han preparado para las fuertes lluvias y previsibles inundaciones” que causará Mawar, ya que la cercanía del súpertifón atraerá presumiblemente inestabilidad climatológica a buena parte del archipiélago.

La Agencia de Reducción de Desastres Naturales (NDRRM, por sus siglas en inglés) ha preparado provisiones en dos de las regiones más septentrionales del país, Ilocos y el Valle del Cagayán, frente a las esperadas inundaciones por el súpertifón, al paso el transporte marítimo se suspenderá el fin de semana en varias zonas.

Por su parte, la Agencia Central Meteorológica de Taiwán informó este viernes de que podría emitir una alerta marítima para el lunes y no descarta la posibilidad de lanzar otra terrestre según la tormenta evolucione. El meteorólogo de la agencia, Yen Chin-chun, consideró que el tifón podría fortalecerse y desplazarse hacia el norte el 29 de mayo, cuando se espera que llegue a aguas del sureste de Taiwán, para después revertir curso y alejarse de Taiwán y Filipinas en dirección noreste.

A principios de mes, las autoridades filipinas pronosticaron que alrededor de diez tifones entrarán en el área de monitoreo de Filipinas en 2023 debido al fenómeno conocido como “El Niño”, que calienta las aguas del Pacífico y provoca la formación de más ciclones.

El ciclón se dirige con fuerza hacia el estrecho de Luzón, entre Filipinas y Taiwán, tras azotar la noche del miércoles la isla de Guam, un territorio no incorporado de Estados Unidos en Micronesia, donde ha dejado un rastro de destrucción a pesar de no que no se han registrado víctimas mortales ni heridos de gravedad.

