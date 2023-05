El dominicano Adames defenderá su título mundial mediano ante el estadounidense Williams

Santo Domingo, El dominicano Carlos ‘Caballo Bronco’ Adames defenderá su título mundial del peso mediano que avala el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el 24 de junio próximo contra el estadounidense Julián Williams. El combate entre Adames y Williams será el estelar de una velada que se celebrará en Minnesota, Estados Unidos, a ser transmitida por la cadena de televisión Showtime, informaron este jueves en una nota los manejadores del pugilista dominicano.

Para Caballo Bronco Adames será la primera defensa del título de 160 libras que conquistó tras derrotar al mexicano Juan Macías Montiel en un combate celebrado en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, el 8 de octubre del año pasado. “Yo quiero hacer historia para mi país, quiero ser grande como lo fueron Sugar ‘Ray’ Leonard, Tommy Hearns, Marvin Hagler, Carlos Monzón, Roberto Durán, Roy Jones Junior y Bernard Hopkins, por eso estoy muy enfocado y entrenando duro”, declaró el oriundo de Elías Piña (oeste dominicano).

Adames, de 28 años, ha entrenando por espacio de dos meses en la ciudad de Las Vegas, Nevada, EE.UU., de cara a su compromiso contra Julián Williams. El púgil dominicano está siendo entrenado por el experimentado Bob Santos, quien es considerado uno de los mejores.

Adames presenta un récord de 22 victorias con 17 nocauts y una sola derrota.

En cambio, Williams, quien es un veterano boxeador que tiene el mérito de haber sido campeón mundial en 154 libras, presenta récord de 28 triunfos con tres derrotas y un empate.

“Reconozco la calidad de Williams, los títulos no se regalan, él fue campeón y es un hombre que está impuesto a estos escenarios, tiene hambre y sabe lo que significa una victoria ante mí, pero que apunte para otro lado, yo estoy enfocado y tengo sed de hacer historia en este deporte, por eso no me descuido”, dijo Adames. El campeón mundial dominicano afirmó que solo está pensando en su combate contra Williams.

“Es que no puedo descuidar el presente por pensar en el futuro, por lo pronto solo estoy pensando en Williams y después que lo derrote ya sabré qué planes realizaremos junto a nuestro equipo”, dijo. Cuando ganó el título, Adames se convirtió en el cuarto campeón de manera simultánea para la República Dominicana, siendo la primera vez que esto sucede en la historia del boxeo nacional.

Los otros monarcas universales dominicanos son Erick Rosa, Héctor Luis García y Alberto Puello. Adames se convirtió en el segundo boxeador dominicano que gana un título mundial en el peso mediano. El primero fue Julio César Green.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...