Artista 45 HD estrena sus nuevos temas My Life y Blue Love

El cantautor de 25 años, oriundo de la República de Mali, África Occidental, y residente en Inglaterra, se describe como un apasionado en la música, que no se encierra en un género.

“No tengo un género en específico, hago lo que me sale del corazón, y la mente. Soy escritor y compositor, y después cantante, por eso hago un poco de todo, y me adapto al ritmo que mi productor me lleve”.

Sobre los novedosos temas, cuyos videos están disponibles en Youtube, manifestó que son una mezcla de R&B con Deep house y con una fusión de Hip Hop.

“My life” es basada en mi vida, trata de ser una mejor persona y seguir mis sueño para un día vivir como siempre quise, protegiendo a mi familia, que ya no tengan que trabajar y que simplemente puedan disfrutar de la vida. En cuanto a Blue Love, es basado en las personas que las heridas de relaciones pasadas, la arrastran a la nueva relación” explicó.

El artista que ha grabado con el cantante marroquí Double Aitch y FK 193, el tema What you looking for; reveló que le gustaría grabar con los boricuas Myke Towers y Eladio Carrión, el intérprete español Dólar S, y el cantante africano Iba One.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...