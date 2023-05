Chus Mateo: “Todavía no soy consciente de lo que hemos conseguido”

Madrid, Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, afirmó este miércoles que aún no es “consciente” de lo que ha conseguido su equipo, al conquistar la undécima copa de Europa de baloncesto.

“Todavía no soy consciente de lo que hemos conseguido. Soy del Real Madrid desde pequeñito y tengo muy dentro los valores de este equipo. Sé que hemos hecho algo muy grande. Formar parte de esta historia y pensar que tu nombre estará al lado del de Pablo Laso, Manuel Sainz y muchos más me da hasta vértigo”, dijo en la segunda jornada de la Semana Blanca de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea.

“Cuando sonó la bocina que marcaba el final del partido, traté de mantener las emociones y de transmitir respeto por el rival, que merecía tanto ganar como nosotros. Fue muy bonito vivirlo”, añadió.

Siguiendo con las sensaciones vividas en Kaunas recordó que estuvieron “al borde del abismo varias veces; con Partizán, con el Barça en semis, en una final que era prácticamente imposible por como venía jugando Olympiacos”, pero que fueron “capaces de sacarlo adelante”. “De lo que más orgulloso estoy es de la química que se ha creado en el vestuario”, subrayó.

Con respecto a la última jugada fue claro. “Todos sabíamos que el ultimo balón debía ser de Sergio Llull. Se veía en los ojos de los jugadores. Si hay alguien que tenía que tomar ese tiro era Sergio. Metió una canasta que nos dio la gloria. Tenemos jugadores de talla mundial, pero nadie podía asumir esta situación como él lo hace. Estoy muy contento por él, porque lo merecía más que nadie”, finalizó Chus Mateo.

Felipe Reyes, exjugador y excapitán del equipo también participó en el mismo acto.

“Este año lo he sufrido más que nunca. La sensación de ataque al corazón no la había tenido nunca y el pasado domingo la tuve. Se vive con muchos nervios desde fuera. Lo ves muy difícil. Cuando estás como jugador sufres, pero si estás jugando no lo notas tanto, te olvidas de todo lo que pasa e intentas hacerlo lo mejor posible. Los nervios los pasan más los que están fuera”, apuntó.

“Desde la eliminatoria con Partizán todo parecía imposible. Nadie creía en la remontada, salvo nosotros, los que estábamos con el equipo, los propios jugadores, el cuerpo técnico. Sin embargo, con ganas e ilusión este equipo ha hecho historia. Todo el sufrimiento se convirtió en alegría y felicidad”, concluyó Felipe Reyes.

