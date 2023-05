Brooks Koepka mantiene su mejoría y lidera el Campenato PGA

Redacción Deportes (EE.UU.), El norteamericano Brooks Koepka asaltó este sábado el liderato en el Campeonato de la PGA del Oak Hill Country Club de Rochester (Nueva York) con una tarjeta de 66 golpes, cuatro bajo par, y un acumulado de -6. Koepka lidera con -6 y le siguen de cerca el noruego Viktor Hovland y el canadiense Corey Conners a un golpe de distancia. Ambos golfistas cerraron el día con el par del campo para mantener el -5.

Sólo nueve golfistas cerraron su tarjeta del sábado en negativo, y únicamente siete se mantienen bajo el par del campo en la general tras tres rondas disputadas, lo cual explica la dificultad de este campo de Oak Hill Country Club en Rochester, al que en la jornada del sábado se le sumó además la intensa lluvia durante casi todo el día.

Koepka hizo este sábado un único ‘bogey’ y cinco ‘birdies’, destacando el logrado en el 17 con un ‘putt’ de unos diez metros que puso en pie al público de Oak Hill. El golfista de LIV Golf se sitúa como el principal favorito para el triunfo final. Hovlad y Conners se mantuvieron firmes en la punta de la clasificación. Fueron líderes durante casi todo el día, pero un ‘bogey’ en el 18 del noruego y un ‘doble-bogey’ del canadiense en el 16, permitieron que Koepka les superara.

Firmar 70 golpes, el par del campo, no puede ser considerado un mal resultado para ambos golfistas, y saldrán el domingo con muchas posibilidades de conquistar el que sería su primer ‘major’ de sus carreras. Completan la zona noble de la clasificación, y en consecuencia opciones de título, los norteamericanos Bryson DeChambeau (-3) y Scottie Scheffler (-2), el inglés Justin Rose (-2) y el norirlandés Rory McIlroy (-1).

La decepción la protagonizó Scheffler, quien firmó cuatro ‘bogeys’ en la primera parte de su recorrido y quedó rápidamente lejos de las primeras posiciones. Pudo maquillarlo con un ‘birdie’ en el 14 pero era el día en el que todos esperaban mayor rendimiento por su parte, no sólo por el título, sino por la posibilidad de arrebatarle al número uno del mundo a Jon Rahm.

JON RAHM LEJOS DEL TÍTULO

Los errores volvieron a aparecer durante la primera vuelta del sábado de Rahm. Seis ‘bogeys’ en diez hoyos, tan solo compensados por un ‘birdie’ en el cuatro.

Muchos problemas para coger calle, para ponerla en el ‘green’ en los pares tres, para recuperar esas buenas sensaciones que no aparecieron hasta el tramo final con ‘birdies’ en el trece, catorce y diecisiete.

“Ha sido un día duro, es un campo difícil en condiciones perfectas y estar mojado desde que empiezas a calentar lo complica. En días como hoy, el ‘caddie’ se gana el sueldo más que otros. El día no ha comenzado bien, creo que ha sido un poco de mala suerte al principio y en los últimos ocho hoyos he tenido la fortuna que me hacía falta, he conseguido arreglar la vuelta”, valoró su jornada un Rahm insatisfecho.

Tiene como objetivo principal este domingo no perder el número uno del mundo a favor de Scheffler. Actualmente, el de Barrika ocupa el puesto 42 de la clasificación, para que esto sucediera, el norteamericano debería terminar entre los tres primeros, o que el español logre entrar entre los doce más destacados. “A ver si mañana sale un buen día, salgo con mi mejor golf y me doy opciones de hacer una buena vuelta y quedar arriba”, manifestó al respecto Rahm.

Pablo Larrazábal tampoco tuvo un buen día, aunque su objetivo ya estaba cumplido por poder disputar el fin de semana en Rochester. Cinco ‘bogeys’ en los primeros ocho hoyos del barcelonés, para una tarjeta final de +4 en el día y ocho golpes sobre el par del campo en la general.

El chileno Mito Pereira completó un recorrido de 74 golpes, cuatro sobre el par del campo, y queda muy lejos de los puestos importantes de la clasificación. El tiempo le perjudicó y desperdició varias oportunidades de ‘birdie’ en distintos hoyos, ocupa la posición 33 con +5.

