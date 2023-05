Ja Americas y BID-Lab presentan programa Mujer Digital

Ofrecen 7500 becas para mujeres a través de cursos en tecnología

Santo Domingo.- Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el programa “Mujer Digital”, co – creado por Junior Achievement Américas y el laboratorio de innovación del Grupo BID (BID-Lab) el cual ofrecerá capacitación técnica gratuita a mujeres jóvenes en Centroamérica, República Dominicana y México, con el objetivo de promover la participación femenina en la economía del conocimiento.

Mujer Digital ofrecerá a las participantes la oportunidad de adquirir habilidades técnicas en introducción al Coding, Desarrollo Web, Cloud Computing, Ciberseguridad, y la posibilidad de certificarse en estas áreas. El programa, además, capacitará a las mujeres en habilidades para la vida y las apoyará en su transición hacia el empleo.

El programa de capacitación está diseñado para mujeres de entre 17 y 30 años, residentes en México, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica, con educación secundaria completa al momento de comenzar el programa y que cuenten con una computadora y acceso a internet para recibir las capacitaciones.

¿Cómo pueden participar?

El programa ofrece becas 100% y para inscribirse, las mujeres interesadas deben ingresar a la página www.jamujerdigital.org, completar sus datos en el formulario en línea, si cumplen con los requisitos serán contactadas para continuar el proceso de selección.

“Estamos comprometidos con brindar oportunidades a los jóvenes y mujeres de la región y el pais, que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, para que puedan prepararse en términos de habilidades tecnológicas y al mismo tiempo ayudarles a insertarse laboralmente aportando de esta forma a que mejoren su calidad de vida y condiciones de forma sostenible”, señaló César Asiático, Director Ejecutivo de Junior Achievement Dominicana, capitulo en RD de Ja Américas.

La actividad de presentación fue realizada en las oficinas del BID, y encabezada por Katharina Falkner Representante del BID en RD; Smeldy Ramírez, Especialista del BID- LAB; por Alina Matos, y Consuelo Linares, presidenta y vicepresidenta del consejo Ja Dominicana, respectivamente y Karina Cruz, Gerente de Comunicaciones, Asuntos Corporativos e Impacto Social de Cemex Dominicana.

El programa busca apoyar a mujeres que no se encuentran inscritas actualmente en el sistema educativo superior y que no cuentan con un empleo formal estable. Además, buscará incluir a mujeres pertenecientes a grupos minoritarios como migrantes o víctimas de desplazamiento, pertenecientes a un grupo étnico, etc.

Mujer Digital cuenta además con el apoyo de socios estratégicos como Cemex Dominicana, entre otras organizaciones.

Sobre Junior Achievement (JA) Américas

Como parte de una de las ONG más grandes del mundo sirviendo a la juventud, JA Américas activa a los jóvenes para los empleos del futuro. A través de un tipo de aprendizaje experiencial y combinado en educación financiera, preparación para el trabajo y emprendimiento, capacita a los jóvenes para que desarrollen sus ideas emprendedoras, perfeccionen sus habilidades laborales, administren sus ganancias y aseguren mejor calidad de vida para ellos, sus familias y sus comunidades. Con 25 países, la red JA Américas está impulsada por más de 38.000 voluntarios y mentores, que sirven a cerca de 1.4 millones de jóvenes cada año. Más información en www.jaamericas.org

Sobre BID Lab

BID Lab es el laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en mejorar vidas en América Latina y el Caribe. El propósito de BID Lab es impulsar innovación para la inclusión en la región, movilizando financiamiento, conocimiento y conexiones para probar soluciones del sector privado en etapas tempranas con potencial de transformar la vida de poblaciones vulnerables afectadas por condiciones económicas, sociales y ambientales. Desde 1993, BID Lab ha aprobado más de US$ 2 mil millones en proyectos desplegados en 26 países de América Latina y el Caribe. Accede a nuestro tour virtual.

