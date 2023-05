Keicel RD estrena colaboración con Flow Letal

Santo Domingo – Los exponentes urbanos Dominicanos Keicel RD y Flow Letal fusionaron su talento en composición e interpretación para realizar su nuevo tema musical “Mari,Botella” un dembow jocoso, que busca llevar alegría a sus oyentes.

Keicel manifiesta que se siente sumamente feliz de realizar esta colaboración con un gran colega al que admira como lo es Flow Letal, ya que es una persona sumamente talentosa y trabajadora.

El video del tema musical, fue dirigido por el reconocido director musical Jhon Neón y el vídeo realizado por Peluca Films.

El tema está disponible en las diferentes plataformas de músicas digitales como son: “YouTube , Spotify, Apple Music, iTunes Store, amazon, youtube music, soundcloud, Deezer, Audiomack, Tidal, & google play music”. El nuevo sencillo musical, a solo una semana de su lanzamiento ha superado las 100,000 Reproducciones .

Resalta el también compositor, que quiere llevar su música a los más altos niveles,como lo han hecho artistas de la talla de el Alfa, el Lápiz y Secreto, que ya son leyendas y son sus referentes.

Desde su propia experiencia de vida, el joven exponente urbano “Invita a las personas, a qué luchen por sus sueños que aunque les cueste y crean que no van a lograrlo y consideren que no avanzan, les pide que no desistan, que sigan adelante, que Dios existe y que todo lo que se pone en las manos de el, con entrega, disciplina y constancia lo puedes alcanzar.

