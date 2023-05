Antía, un restaurante entre la comodidad y el buen paladar

Ubicado dentro del Parque Mirador Sur, cuenta con una variedad de áreas como un aliado a sus encuentros, reuniones o pasar un buen rato

Santo Domingo.- Rodeado de la tranquilidad que brinda la naturaleza, se levanta el Restaurante Antia, un lugar creado entre la comodidad y el paladar que hará de la experiencia de los comensales emprender un recorrido de sabores desde el más exquisito al más atrevido de la gastronomía.

De fácil acceso, Antía es un concepto de restaurante y lounge, terraza lounge que dispone de una diversa variedad de opciones para disfrutar en familia, pareja, amigos, socios o negocios, con espacios para hacer de sus encuentros un completo aliado.

“Antia surge en un momento de encontrarle sentido a las cualidades que entendemos que deseamos tener en el negocio. Para nosotros es un sueño poder brindar nuestra experiencia en negocios con la pasión de la buena comida y el servicio”, revelaron sus propietarios Ámbar Brito y Ángel Schiffino, quienes tienen años de experiencia en el sector.

Ubicado en el Parque Mirador Sur, el público puede movilizarse fácilmente al tomar la Ave. Núñez de Cáceres hasta llegar a la Anacaona, una vez llegas a la Anacaona doblar a la izquierda y frente a la torre Mirador Sur II se encuentra el restaurante, exactamente dentro del parque.

Antía dispone de las siguientes áreas Terraza Alaia, con capacidad para 80 personas (excelente espacio para grandes eventos, como bodas, baby showers, revelación de género y eventos corporativos); Terraza los Ángeles, con capacidad de 30 personas, un área para fumadores de puro y encuentros de negocio; Salón Principal Antia, con capacidad para 45 personas, con un bar con los más diversos tragos para los asistentes, es techado y con aire, y el Salón privado A&A, con capacidad de 22 personas, para cualquier especie de reunión o evento en la más absoluta intimidad.

Antía está abierto en horario de martes a jueves de 5:00 de la tarde a 12:00 de la noche, viernes hasta las 1:30 de la noche, sábados de 2:00 p.m. a 1:00 a.m. y domingos de 12:00 a 11:00 p.m., con comida fusión.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...