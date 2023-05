Jasikevicius: “El Madrid no va a ser peor, va a ser muy diferente”

Barcelona, .- El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, aseguró que las bajas de Gabriel Deck, Guerschon Yabusele y Vincent Poirier en el juego interior del Real Madrid convierte al equipo blanco en un rival “diferente”, pero “no peor” en la semifinal de la Euroliga del próximo viernes en Kaunas.

“Claro que preparas cosas contra Deck, Yabusele o Poirier. Pero esto no quiere decir que el Madrid vaya a estar peor como equipo. Es una plantilla súper larga y experimentada, que sabe hacer cosas cuando hay estas bajas. El Madrid no va a ser peor, va a ser muy diferente”, afirmó este martes el técnico lituano.

Desde la sala de prensa del Palau Blaugrana, Jasikevicius aseveró que como entrenador “piensa en conjunto”, “en cómo parar al Madrid”, y no solamente en “parar a Tavares”.

“Sobre todo hay situaciones en ataque, en las que están en el top-3 de la Euroliga, que me preocupan más. A veces intentas pararlo todo si piensas que eres capaz, pero contra buenos equipos tienes que arriesgar en algunas situaciones. Hay un punto medio entre las cosas. No podemos pensar solo en Tavares”, añadió.

Preguntado por la importancia de Satoransky en el Barça, ‘Saras’ reconoció que “si tu base titular juega bien, el equipo normalmente funciona”, pero matizó que han “demostrado que no hay dependencia de ningún jugador” y “habrá que pensar en quién está bien según diferentes opciones de plan de partido”.

“No sé quién nos pone las condiciones de favorito, pero esto no importa. Nosotros tenemos opciones y estoy seguro de que los otros tres equipos piensan lo mismo”, afirmó el preparador del conjunto catalán sobre el teórico menor favoritismo de su equipo respecto a las dos últimas Finales a Cuatro.

El entrenador lituano aseguró que encara esta cita de una forma “bastante parecida” a la primera Euroliga que ganó como jugador, vestido de azulgrana, en 2003 en Barcelona.

“No creo que haya cambiado mucho. Sigo teniendo la misma ilusión y recuerdo muy bien todos los detalles del Sant Jordi. Entiendo la situación de mis jugadores. Algunos que van a jugar su primera o han estado en pocas. Toca preparar y centrarnos”, dijo.

Jasikevicius reconoció que no hay demasiados secretos para lidiar con la presión: “Intentamos hablar y más que lo haremos cuando lleguemos a Kaunas, pero es muy difícil decir algo. Se tiene que pasar por esto. Tenemos jugadores experimentados y como cuerpo técnico hemos estado en muchas Finales a Cuatro. Eso ayuda. Es una mezcla de muchos detalles y cada uno te da un puntito”.

“El equipo está en un buen momento, pero como el resto de los equipos que llegan hasta aquí. También estábamos bastantes contentos de cómo llegábamos los últimos años, aunque fue un poco más difícil por haber jugado cuatro partidos. Lo importante es que son 40 minutos en los que deberíamos darlo todo, centrarse en eso”, concluyó. (foto) (vídeo)

