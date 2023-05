DeSantis defrauda al no anunciar aún que competirá por ser el candidato republicano

Miami, – El gobernador de Florida, Ron DeSantis, defraudó este martes las expectativas de quienes desean que anuncie pronto su intención de competir por ser el candidato republicano a la Casa Blanca en 2024.

Un acto convocado en una iglesia protestante en el condado Broward (sureste de Florida) al que asistió rodeado de representantes de los tres poderes de Florida terminó sin el esperado anuncio, que algunos medios consideran “inminente”.

Después de meses de especulaciones y también de ataques contra él de parte del favorito a ganar la nominación republicana, el expresidente Donald Trump, DeSantis no mencionó la carrera electoral en un acto dedicado a la lucha contra el tráfico humano.

Según el portal Realclearpolitics, que hace un compendio de todos los sondeos de intención de voto publicados cada día, Trump tiene una ventaja promedio de 34,4 puntos sobre el segundo mejor colocado de cara a las primarias, que es DeSantis, que cuenta con un 20 % de apoyo frente al 55 % del expresidente.

DeSantis fue apadrinado por Trump en 2018 para llegar a la gobernación de Florida y fue reelegido en 2022 por una amplia mayoría, lo que le convirtió en una figura ascendente en el Partido Republicano, aunque ha ido perdiendo fuerza desde que el expresidente está en campaña y ha vuelto a sus populares mítines.

Durante la conferencia de prensa de hoy, en la que tras una presentación solamente admitió tres preguntas, ninguna de las cuales estaba relacionada con su candidatura, volvió a criticar a la Administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, por su equivocada política migratoria, como dijo.

“La política fronteriza de Joe Biden ha dañado mucho a la sociedad”, subrayó DeSantis, tras recordar que en el último año el tráfico humano en la frontera sur de Estados Unidos ha aumentado un 50 %. El republicano señaló además que el 72 % de las víctimas de tráfico humano en el país el pasado año fueron inmigrantes en situación irregular, razón por la que, como aseguró, “en los dos últimos años incrementamos -en Florida- el esfuerzo para trabajar contra la inmigración ilegal”.

“Por ello se firmaron leyes” relacionadas con la inmigración, destacó el gobernador, después de recordar que será firme contra los fiscales que no cumplan su trabajo en Florida en la aplicación de la ley. DeSantis recordó que tuvo que suspender a un fiscal en este estado por supuestamente no realizar su trabajo, en referencia a Andrew Warren, apartado por comprometerse a no procesar casos relacionados con la prohibición del aborto después de 15 semanas de gestación.

Además de Trump, han oficializado hasta ahora su intención de participar en las primarias republicanas el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson, la exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora ante la ONU Nikki Haley y el empresario Vivek Ramaswamy.

Desde su reelección, DeSantis se ha centrado en sacar adelante su agenda ultraconservadora con ayuda del Congreso de Florida, que está dominado por el Partido Republicano y ha aprobado recientemente, antes de terminar el periodo de sesiones, una batería de leyes que hacen del estado uno de los más conservadores de EE.UU.

