Zelenski afirma estar cerca de la victoria en la contraofensiva

Berlín, .- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostró hoy convencido de que su país está “casi listo” para el triunfo, al referirse a la prevista contraofensiva que podrá comenzar, agregó, tras un par de visitas más a socios occidentales en busca de apoyo militar.

“Estamos motivados y creo que estamos casi preparados para esa victoria”, dijo Zelenski durante una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz.

A la pregunta de si hay países que podrían retirar su apoyo a Ucrania, el presidente afirmó que “existe el riesgo” de que piensen en esta posibilidad si la contraofensiva “no tiene suficiente éxito”, y agregó que, en todo caso, se trata de Estados cuyo respaldo hasta el momento tampoco ha sido tan amplio.

“Independientemente de eso, todos creemos en un triunfo y no pensamos en otras cosas. Creemos que el triunfo será nuestro”.

A la pregunta de si el paquete de ayuda anunciado este sábado por el Gobierno alemán de apoyo militar a Ucrania por valor de más de 2.700 millones de euros es suficiente para comenzar la contraofensiva, Zelenski se mostró optimista.

“Seré breve: un par de visitas más y entonces será suficiente”, dijo, a lo que Scholz le respondió: “¡Mucha suerte!”

Preguntado si son ciertas las informaciones según las cuales Zelenski planea atacar territorio ruso para tener una mejor posición para negociar, el presidente respondió: “A donde voy, voy oficialmente, y no voy a irrumpir en ningún lugar, eso es lo que puedo decir”.

En ese sentido, subrayó que Ucrania no ataca territorio ruso porque, además de no tener “ni el tiempo ni la fuerza” para ello, lo que hace su país es “liberar” sus “territorios legítimos”.

“Y tampoco nos sobran armas con las que pudiéramos hacerlo”, agregó antes de reiterar: “Estamos preparando un contraofensiva para desocupar los territorios ilegítimamente conquistados, según nuestra Constitución, en el marco de nuestras fronteras legítimas reconocidas en todo el mundo”.

