Los móviles reacondicionados se fortalecen en el mercado tecnológico con un aumento del 5% en 2022

Madrid.El mercado de móviles reacondicionados, modelos reparados y con garantía, creció un 5 % en 2022 con respecto a 2021 en el mundo, el 18 % en Latinoamérica, en contraposición con el retroceso que experimentaron los envíos de teléfonos inteligentes nuevos tras el bum de la pandemia.

Después de vivir una época dorada durante la covid-19, con crecimientos constantes pese a problemas como la crisis de semiconductores, las ventas de dispositivos electrónicos retrocedieron durante 2022, en el caso de los móviles o celulares un 11 %, según la consultora Canalys.

Sin embargo, los envíos de móviles reacondicionados aumentaron ese 5 % y su crecimiento podría haber sido mayor de no ser por el descenso del 17 % en China debido a políticas restrictivas por el coronavirus, de acuerdo con la consultora Counterpoint,

En el extremo contrario, la India lideró el mercado con un crecimiento del 19 %, seguida por Latinoamérica con ese 18 %.

Counterpoint señala que los niveles de confianza de los usuarios en los móviles reacondicionados “aumentaron en todos los mercados” gracias a que las empresas mejoraron su modelo de negocio y sus estrategias de mercadotecnia, a lo que se suma que cada vez más operadores y grandes compañías ofrecen esta opción.

Este mercado cada vez genera más confianza y ofrece más alternativas, los altos precios de la gama alta hacen que no se pueda mantener el nivel de renovación que había antes y la falta de evolución tecnológica en los dispositivos provoca que los reacondicionados sean una opción cada vez mayor para un segmento importante de la población.

La tecnológica Apple volvió a posicionarse, un año más, como líder absoluto del mercado de los móviles reaciondicionados, después de que sus ventas crecieran un 16 % interanual en 2022, lo que le permitió acaparar el 49 % de los envíos totales.

Apple es la empresa que más crece en los sectores de segunda mano y reacondicionados en todo el mundo, debido a la percepción que los usuarios tienen de la marca, los altos márgenes y los elevados ratios de rotación de inventario.

No obstante, esta popularidad está afectando a la venta de los nuevos iPhone y a los ingresos por servicios de la compañía en muchas áreas geográficas, según Counterpoint.

Por su parte, Samsung se situó como la segunda por número de envíos, con el 26 %, Vivo y Oppo obtuvieron el 3 %, Huawei el 2 % y el resto de compañías consiguieron de forma conjunta el 17 % restante.

