Gustavo Petro dice que las reformas sociales de su Gobierno no son un capricho

Bogotá, .- El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este viernes que las reformas sociales que impulsa su Gobierno no son un capricho y destacó que ha recibido con “humildad y responsabilidad” la tarea de ser guardián de la democracia.

“Las reformas sociales de este Gobierno no son un capricho individual ni de unos pocos, son una necesidad histórica. Una necesidad con la que este Gobierno y yo, en particular, estamos comprometidos”, dijo el jefe de Estado en una alocución televisada.

Al dirigirse al país, Petro defendió la necesidad de que las reformas laboral, de pensiones y la de salud, que hacen trámite en el Congreso, sean discutidas y aprobadas porque traerán bienestar a los colombianos. “Este es un cambio necesario. ¿Por qué no construir reformas entre todos? ¿Por qué algunos las rechazan sin abrir el debate de su necesidad y cómo llevarlas a cabo de la forma más ordenada posible? ¿Por qué algunos se oponen sin preguntarles a quienes llevan años esperando por servicios públicos de calidad? ¿Por qué algunos se oponen sin preguntarle al viejo si sueña algún día con una pensión?, se preguntó Petro.

Igualmente, el gobernante llamó a todos los sectores del país a unirse “para luchar contra la corrupción y para velar por la seguridad y la vida digna para todos los colombianos”.

REFORMAS PARA UNA DEMOCRACIA MÁS PROFUNDA

Petro recordó que en los nueves meses de su mandato se han puesto en debate las reformas para alcanzar la paz y una “democracia más profunda” y que para ello es necesario desarrollar dos pilares fundamentales: la Justicia Social y la Justicia Ambiental.

En este último aseguró que “nos hemos convertido en vanguardia mundial de la lucha contra la crisis climática. Empiezan a andar los procesos de transición energética, de ampliar las energías limpias y de revitalizar la Selva Amazónica”.

Mientras que en lo referente a la justicia social “es imprescindible lograr el crecimiento económico y detener el crecimiento de precios en los alimentos y los servicios públicos”.

Destacó que la economía del país crece a pesar de la política del “Banco de la República (autoridad monetaria) de aumentar las tasas de interés. Crecemos en puestos de trabajo hasta el punto de disminuir el desempleo hasta casi un dígito”.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la tasa de desempleo en Colombia se situó en marzo en el 10 %, lo que supone una disminución de 1,4 puntos porcentuales respecto a febrero, cuando estuvo en el 11,4 %.

Petro también aseguró que la política de paz también ha despegado y recordó que aproximadamente se incautan 1,5 toneladas al día de cocaína, pero, al mismo tiempo, “proponemos prosperidad para los territorios y la población donde la violencia se ha perpetuado”.

“Toda organización armada, ante la destrucción de la economía ilícita, tiene una opción que brindamos: la Paz Total. La posibilidad jurídica y política de dejar las armas y la violencia en procesos de justicia transicional y restaurativa, con verdad, muchísima verdad y, sobre todo, con reparación a las víctimas”, concluyó Petro.

