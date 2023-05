Los sudaneses esperan con esperanza y escepticismo el resultado del acuerdo de Yeda

Jartum, .- Los sudaneses esperan hoy con expectación y una mezcla de esperanza y escepticismo las consecuencias del acuerdo alcanzado en Arabia Saudí por el Ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) para permitir el flujo de la ayuda humanitaria y proteger a los civiles, y que no incluye, sin embargo, una prorroga de la tregua.

Jartum amaneció en una calma tensa, unicamente interrumpida por el sonido de tiroteos en las afueras de la capital, al contrario de los violentos combates que no cesaban desde el inicio del conflicto el 15 de abril, pese a las consecutivas treguas, la última de las cuales finalizó el jueves, y tampoco fue respetada por las partes.

Según dijeron residentes a EFE, durante toda la mañana no se han registrado combates o bombardeos, con excepción del sonido de enfrentamientos limitados y esporádicos en las afueras del norte y el este de la capital y el sur de Um Dorman, vecina de Jartum.

Testigos afirmaron que han visto cazas del Ejército mientras bombardeaban vehículos militares de las FAR en un área de granjas de la región de Soba (este), lo que no ha sido confirmado por ninguna de las partes en conflicto.

En el resto de los distritos de la capital, incluidas las inmediaciones del Palacio Republicano y el aeropuerto, escenarios de violentos combates y bombardeos en los últimos días, prevalece una calma tensa. Los portavoces de las FAR y el Ejército, aliados convertidos ahora en enemigos, no han comentado de momento las informaciones que salieron de Yeda.

Sus cuentas en las redes difunden hoy, no obstante, vídeos e imágenes de combatientes mientras hablan de sus “victorias”, muestran carros militares destruidos del otro bando o aseguran estar preparados para eventuales enfrentamientos. No se ha visto hasta el momento retirada de vehículos o combatientes de hospitales, barrios residenciales o instituciones civiles, como la Radiotelevisión, tal como exige la “Declaración de Yeda” que el Ejército y las FAR firmaron en Arabia Saudí con la mediación del reino árabe y Estados Unidos.

El Ejército, que ha afirmado repetidamente que no aceptará en el futuro la presencia de paramilitares en el país, ha acusado repetidamente a las FAR de protegerse de sus bombardeos en hospitales, instituciones civiles y viviendas, tras la destrucción de sus campamentos en Jartum.

Desde el inicio de las hostilidades las partes en conflicto se acusan de infringir las treguas y de provocar la crisis más trágica de la historia de Sudán, que ha causado la muerte de más de 600 civiles y heridas a otros más de 5.000 y puso el sistema sanitario al borde del colapso, además del desplazamiento de cientos de miles.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) alertó hoy de que los refugiados sudaneses que han llegado a los países vecinos desde el inicio de las hostilidades en Sudán han llegado ya a 200.000, de los cuales la gran mayoría son mujeres y niños. El acuerdo de principios incluye el compromiso de ambos bandos a facilitar el flujo de ayuda humanitaria, evitar daño a los civiles, las instituciones y al personal humanitario y permitir la salida de las personas de las áreas de combate.

No incluye no obstante un anuncio de una nueva tregua tras el fin, el jueves, de la pausa de siete días auspiciada por Sudán del Sur y que, como las anteriores, no ha sido respetada por ninguno de los dos bandos. Los mediadores, Arabia Saudí y Estados Unidos, esperan, sin embargo, que las partes alcancen un alto el fuego de unos 10 días en una próxima ronda del diálogo de Yeda, que las partes tienen previsto iniciar en los próximos días.

Esa tregua contemplará “medidas de seguridad que incluirán un mecanismo de vigilancia del alto el fuego apoyado por EE.UU., Arabia Saudí y la comunidad internacional”, según un comunicado reproducido hoy por la agencia oficial de noticias saudí, SPA.

La nota subraya también la “esperanza” de los mediadores “en que los civiles sudaneses y los socios regionales e internacionales participen en las próximas rondas” de las conversaciones.

El acuerdo de Yeda fue celebrado por numerosos países y organizaciones árabes e internacionales, y el representante de la ONU en Sudán, Volker Perthes, quien tiene contacto directo con las partes, confió en que puede tener éxito real al ser “la primera firmada por las dos partes combatientes”.

Por su parte, la alianza de partidos opositores civiles de Sudán Fuerzas de la Libertad y el Cambio consideró el acuerdo como “primer paso” para el fin del conflicto y volver al diálogo para una “transición hacia la democracia”.

