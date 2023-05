Marc Márquez afirma que se tiene que reencontrar poco a poco

Le Mans (Francia),.- El español Marc Márquez (Honda RC 213 V) regresa a la competición este fin de semana después de un largo período de inactividad tras su accidente de Portimao (Portugal) y aseguró que se tiene que “reencontrar” poco a poco.

“En Portimao sí que la situación no estaba para conseguir lo que conseguimos el sábado, pero tenía físico y la sensación de que se podía solucionar de alguna manera, tirando de otras cosas, pero aquí llego de estar un mes y medio sin ir en moto. Sé ir en moto, sí, pero tengo que reencontrarme un poco en un fin de semana que se espera complicado”, explicó Márquez.

“He estado lesionado y, aunque he trabajado, no llego con el mismo físico que a Portimao y el objetivo para esta carrera es intentar reencontrarse otra vez con sensaciones, trabajar para el equipo y para Honda, porque hay cosas que probar”, añadió. “Luego vienen tres semanas en las que podré seguir trabajando para ya estar mucho mejor en Mugello”, señaló.

Marc Márquez dijo que no estaba convencido de que puediera lograr el “apto” de sus médicos. “Era una de las opciones, porque la recuperación era de seis a ocho semanas y han sido seis en vez de ocho, por eso he trabajado cada día con diferentes máquinas, cámara hiperbárica y demás, para intentar sumar algo y creo que eso lo ha hecho. El martes fue un buen día con dos buenas noticias”. Y enseguida aclaró la segunda noticia, la de la decisión de la Corte de Apelación por su sanción.

“Me parece una cosa lógica. Sí que es cierto que ahora parece que han cambiado el reglamento, aunque no lo sé, porque he desconectado bastante de ese asunto, pero yo en Portimao recibí una sanción para el siguiente Gran Premio, que era el de Argentina, y luego a los dos días se cambió. Yo estuve de acuerdo con la sanción, porque cometí un error, pero firmé que se cumplía en Argentina. Luego alguien la cambió, no se sabe bien por qué. Si fue un error de los comisarios, fue un error, pero yo no tengo que aceptar que ese error me afecte en mis carreras”, afirmó Marc Márquez.

En el plano técnico, sobre el nuevo chasis, reconoció haber hablado con el probador del equipo, el alemán Stefan Bradl. “También he comido esta mañana con Mir, que lo va a probar otra vez aquí. A ver qué tal. Cada piloto tiene una sensación y a ver si es rápido. No me guío por si la sensación es buena o mala, sino por el tiempo por vuelta. Si el tiempo es rápido, se quedará en la moto, y si no lo es, pues no”, relató.

“Honda está reaccionando y está trayendo cosas. Trajeron bastantes cosas al test de Jerez. Unas funcionaron y otras no, pero hay que seguir trabajando para tener una moto constante siempre delante y no que sólo se pueda sacar la cabeza en los circuitos favorables para la moto y el piloto, como pasó con Rins en Austin. Hay que seguir trabajando unidos conjuntamente porque es la forma de seguir evolucionando este año y para 2024”, insistió Marc Márquez.

A vueltas con la sanción y la posible reacción de sus rivales, Marc Márquez recordó: “Lo podemos ver y ya lo hemos visto. Nadie puede hablar demasiado, porque si tiras mierda sobre otro piloto en la siguiente carrera te puede pasar a ti”.

“Nadie se cae porque quiera hacerlo sobre otro piloto, nadie ataca sin pensar. Pero a veces vamos al límite y cometemos errores, a veces cometes ese error yendo solo, a veces con alguien fuera de la línea, tenemos diferentes situaciones y en 15 años de carrera tendrás diferentes situaciones, pero si vas al límite y estás pilotando delante vivirás ese tipo de situaciones”, resaltó el ocho veces campeón del mundo.

“Por supuesto, todos quieren terminar la carrera, todos quieren terminar en el podio y nadie quiere lesionarse, pero a veces no puedes elegir. Recibí la penalización, pero el problema es que ya la cumplí en el Gran Premio de Argentina, que es lo que leí en el papel, y ahora esto ha cambiado, así que ya veremos qué pasa, pero en ese momento las reglas eran de otra manera”, recalcó Márquez.

“Lo fácil”, declaró, “es cebarse con alguien cuando está abajo, y es ahí donde uno tiene que aceptarlo, donde uno tiene que estar callado y seguir trabajando, y tampoco me importa mucho porque en toda mi carrera deportiva las he vivido de todos los colores. Y lo aprendí en Moto2. Recuerdo perfectamente que en una carrera Jules Cluzel me tira, en Jerez, y llegué caliente al box y me dijeron ‘Oye, esto puede pasarte a ti en la siguiente carrera’, y no dije nada en prensa, me quedé callado, y en la siguiente yo tiré a Redding”.

“Esto puede pasar, son carreras, nadie comete un error, nadie se quiere caer, nadie quiere lesionarse, todos vamos al límite y a veces se cometen errores inesperados, te caes solo y, a veces, vamos tan cerca que te llevas a alguien. En estas primeras cuatro carreras ha pasado de todo, ha habido diferentes situaciones, pero ninguna intencionada. Luego el resultado es el que es, pero le puede pasar a cualquiera”, dijo Márquez.

Sobre la lesión, Marc Márquez afirmó que su ADN “es el mismo”. “Corro aquí para atacar, no para defender. No siento que tenga miedo, y eso es a veces un punto débil, y otras fuerte, pero intento utilizar la experiencia en algunos momentos, por ejemplo, en este regreso, he usado la experiencia del brazo, no para ser más conservador o tener una mentalidad diferente, porque he usado tres equipos médicos diferentes con tres opiniones diferentes y después he compartido esas opiniones con todo el mundo”, agregó.

“Me conviene trabajar”, declaró, “sobre todo este fin de semana, pero esto no quita que intentaré sacar el máximo de la situación y me buscaré la vida como en cada fin de semana. Una cosa no quita la otra, pero sí que conviene trabajar, seguir evolucionando”.

“Como se ha visto, en Austin pintaba de una manera y en Jerez se vio un poco más la realidad, ya que todos los pilotos Honda sufrieron bastante, son pilotos buenos, pero tenemos que seguir trabajando todos juntos para seguir evolucionando. Mir es un piloto ganador, él quiere ganar, quiere estar ahí, por eso se cae cuatro veces en un fin de semana, porque quiere ganar, y no sabemos entender el deporte de otra manera. Así que lo vamos a seguir intentando”, continuó Marc Márquez.

“Austin es un circuito que se me ha dado muy bien en el pasado, así que seguiré mis líneas, que eran buenas, pero es un circuito en el que los puntos débiles de la moto no aparecen tanto, porque son curvas muy de ‘stop and go’, en las aceleraciones de primera a tercera son en las que quizás perdemos un poquito menos”, explicó sobre la victoria de Alex Rins en la carrera de Estados Unidos.

